Alina de la Casa Iubirii dă cărțile pe față despre Robert: "Nu pot să am un asemenea om lângă mine" A comentat și despre relația dintre Nona și Patrick | EXCLUSIV

In articol:

Alina, eliminată din Casa iubirii, face primele declarații despre experiența ei în emisiune, despre relația cu Andrei, dar și despre certurile cu ceilalți concurenți. Invitată în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, Alina a povestit despre cum a început apropierea dintre ea și Andrei, dar și cum s-a destrămat.

Tot aceasta ne-a povestit despre fiecare ceartă dintre ea și restul concurenților și ne-a mărturisit că nu era ascultată de absolut nimeni.

Alina nu prea a avut cuvinte de laudă la adresa lui Robert

Alina nu a avut un parcurs prea lung în emisiune, dar a fost martoră la multe evenimente. Unul dintre băieții cu care ar fi vrut să se cunoască a fost Robert, însă comportamentul lui a făcut-o să dea înapoi. Prezentă în platoul WOWbiz, Alina a vorbit deschis despre Robert și dacă ar fi putut fi un potențial iubit pentru ea.

"Robert, fizic arată foarte bine, ca și bărbat e genul meu, sportiv, ochi albaștri, peste 30 de ani, dar comportamentul din emisiune pe care îl are lasă de dorit. Nu pot să am un asemenea om lângă mine. Nu pot să stau liniștită lângă un asemenea caracter. Sincer, eu am două teorii față de Robert, deși consider că el la bază are câteva traume din trecut nerezolvate, vorbind cu el am văzut. Are mici frustrări, dar eu consider foarte tare că el este susținut și învățat de anumite persoane din exterior să facă ceea ce face în emisiune. Un om normal nu poate să zică acum că o chestie e albastră, iar peste 5 minute e roz. N-ai cum. El asta face.", a declarat Alina.

Citeste si: După ce Georgiana Lobonț l-a acuzat că a vorbit prea mult despre căsnicia sa, Armin Nicoară și Claudia Puican se apără: „Ea s-a luat de mine că de ce am ieșit în presă”- kanald.ro

Citeste si: ”Afacerea” cu refugiați nu mai merge. Românii îi dau afară pe ucraineni din case- stirileprotv.ro

Alina, părere sinceră despre relația Nonei cu Patrick

Alina și-a dat cu părerea și despre relația Nonei cu Patrick. Aceasta este de partea Patriciei în scandalul din casă și susține că Patrick este mult prea copil. A făcut chiar și un exercițiu de imaginație și s-a gândit cu cine ar fi fost într-o relație fiecare, dacă niciunul nu ar fi participat la Casa Iubirii.

"Ce au Patrick cu Nona mi se pare o telenovelă. Azi plângem, mâine râdem, poimâine ne despărțit, după iar ne împăcăm, stai că a venit Patricia, sta că nu știu ce. Nu îi mai suportam. Numai când auzeam Nona sau Patrick mi se făcea rău. Cred că Patricia s-ar fi potrivit mai bine cu Patrick, dar nu mi se pare el potrivit pentru ea. Nona e cu experiență, Patrick e încă copil. Dacă Patrick nu ar fi fost în casă, Nona ar fi fost cu Ionuț sau Marinel. Dacă Nona nu ar fi fost în casă, Patrick ar fi fost poate cu Ema, dar nu știu.", a mărturisit Alina, la Culisele Iubirii.

Citeste si: “Mi-am format un principiu de viață care s-ar putea să supere pe multă lume.” Dinu Maxer a dezvăluit motivele reale ale divorțului- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte simulare Biologie BAC 2023. Ce subiecte au avut de rezolvat elevii? Barem de corectare- stirilekanald.ro

Citeste si: Dinu Maxer a rupt tăcerea și a oferit primele detalii despre divorțul de Deea Maxer. Fosta lui soția a trimis un mesaj în direct: "Incompatibili în principii, dorințe, vise, mentalitate, planuri, putere de iubire și implicare”- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!