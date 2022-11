Alina Eremia a dezvăluit cum este relația dintre ea și iubitul ei. Nu s-a ferit să vorbească despre asta: "Eu sunt capul răutăților"

In articol:

Alina Eremia este una dintre cele mai ascultate artiste din România. Aceasta a devenit cunoscută după ce a jucat într-un serial musical acum câțiva ani. De atunci, solista s-a bucurat de un adevărat succes muzical și a lansat piese ce au devenit rapid hit-uri.

Cântăreața este susținută de iubitul ei în orice

Alina și iubitul ei, Edi Barbu, trăiesc de câțiva ani o frumoasă poveste de dragoste și au o relație extrem de sudată. Artista a mărturisit că Edi o susține tot timpul și este cel care încearcă să îi dea cea mai bună soluție atunci când vedeta se confruntă cu vreo problemă.

''Am noroc că am iubit ca mine, și atunci nu se simte treaba asta si amândoi suntem focusați pe muncă. Mie îmi place să-l aduc mult în lumea mea și atunci merg și eu în lumea lui și atunci ne susținem și ne încurajam reciproc. Am parte de toată susținerea lui, adică e acolo și dacă îi cer un sfat mereu încearcă să-mi dea cea mai bună opinie.”, a declarat artista.

Indiferent de câte concerte sau cât de ocupată este, Alina Eremia susține că mereu își face timp să stea alături de iubitul ei, dar și că ea este capul răutăților în relație.

,,Avem timp de noi. Ne uitam la filme și seriale acasă. Eu sunt capul răutăților, dar e ok că totul se termină cu o criză de râs.”, a mărturisit vedeta.

Alina Eremia și Edi Barbu

Melodiile Alinei Eremia, inspirate din viața ei

Artista a scos multe melodii care transmit foarte multă emoție, iar fanii au adorat asta. Alina a declarat că piesele pe care le lansează sunt inspirate din viața ei, din emoțiile pe care ea le-a trăit la un moment dat și pe care le trăiește, ba chiar una dintre ele este despre povestea de dragoste pe care o are alături de Edi.

,,Au fost piese care au ilustrat anumite momente din viața mea: “A fost o nebunie”, “Noi”. “Aș da” este o piesă pe care am scris-o acasă, inspirată de iubirea pe care o simt pentru iubitul meu, este o piesă în care aș da toată muzica.'', a mărturisit cântăreața pentru antenastars.ro.