Alina Eremia, diagnosticată cu COVID-19! Cu ce simptome se confruntă: „Am fost predispusă să iau virusul”

Alina Eremia le-a dat ceva palpitații fanilor de pe rețelele de socializare, după ce, în urmă cu câteva ore, a făcut un anunț mai puțin fericit. Vedeta a dezvăluit că a fost testată pozitiv la testul COVID, iar acum se află în izolare la domiciliu. Aceasta se confrunta deja cu probleme de sănătate. Artista își pusese deja în temă fanii cu rivire la starea ei, de câteva zile bune aceasta se confrunta cu o bronșită care îi dădea mari bătăi de cap.

Săptămânal, Alina Eremia își făcea și câte un test PCR periodic, iar ultimul i-a indicat că este infectată cu virusul SARS-CoV-2. Din fericire, vedeta nu se confruntă cu simptome care să-i pună viața în pericol, ci a făcut o formă ușoară de boală.

„Nu am vrut să fac o știre din asta, dar mai bine aflați de la mine cum mă simt. Da, am fost confirmată pozitiv, în urma unui test de rutină pe care îl fac săptămânal. Aveam o bronșită care îmi dădea bătăi de cap de 2 săptămâni, așa că, pe fond de oboseală acumulată în ultima perioadă și având sistemul imunitar slăbit, am fost predispusă să iau virusul. Sunt deja în autoizolare de câteva zile. Starea mea de sănătate e bună. Din fericire, am o formă ușoară. Aveți grijă de voi și de sănătatea noastră”, a dezvăluit artista pe rețelele de socializare.

Cum au reacționat internauții la aflarea veștii

Postarea Alinei Eremia i-a îngrijorat pe fanii de pe rețelele de socializare, care i-au trimis o avalanșă de mesaje de însănătoșire. Nici alte vedete nu au trecut cu vederea problemele cu care se confruntă artista și i-au transmis un gând bun pe Instagram.

„O să treaca repede! Multa sanatate si ai grija de tine! ❤️”, a încurajat-o Anca Serea.

„Sănătate!”, a scris Corina Caragea.

„Va fi bine!”, i-a transmis Smiley.