Alina este victima găsită moartă sub o bancă din Mangalia! Tânăra de 18 ani a avut o poveste de viață absolut dureroasă! Tatăl violent a făcut-o să fugă de acasă și să lase totul în urmă

In articol:

În vârstă de 18 ani, Alina a mers pe litoral, alături de prietena sa, pentru a munci pe timpul verii și ambele se angajaseră pe un post de cameriste. Cele două tinere ar fi avut o dispută din cauza unui bărbat, motiv pentru care amica victimei a răbufnit, moment în care a bătut-o cu bestialitate, desfigurând-o complet, după chiar cum povestește bărbatul care a găsit trupul

neînsuflețit al Alinei abandonat pe o bancă, într-un parc din Mangalia.

Acum, la o zi de la tragedia care a cutremurat o țară întreagă, s-au aflat multe lucruri dureroase din trecutul victimei de 18 ani. Se pare că fata nu ar fi avut deloc o viață ușoară.

Alina a fost nevoită să plece de acasă, din cauza tatălui său

De-a lungul vieții, Alina a fost supusă multor greutăți. Tânăra provenea dintr-o familie fără posibilități financiare, cu 5 frați. La o vârstă fragedă, însă, tânăra a plecat de acasă, tocmai din cauza tatălui său, care o bătea frecvent, iar tot din acest motiv, din locuința familiei au plecat si mama și sora mai mică a Alinei.

De precizat este că, Alina a fugit de acasă, la scurt timp după ce, la un moment dat, tatăl ei a prins-o că și-a sunat mama pentru a vorbi cu ea, fapt pe care părintele ei i l-a interzis atunci.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: CRBL, dus de urgenţă la spital după ce a provocat un accident în Haţeg. A intrat într-o depășire periculoasă, pe motocicletă- stirileprotv.ro

Citește și: „Au desfigurat-o, nu se mai cunoștea nimic” Detalii de ultim moment în cazul crimei din Mangalia! Prietena cea mai bună a victimei a avut un complice care a ajutat-o să ducă la bun sfârșit planul halucinant. Oamenii legii îl caută acum

În urmă cu ceva timp, tânăra a făcut o serie de declarații despre viața pe care o ducea alături de tatăl ei, mărturisind la acel moment cum a reușit, însă, să fugă de acasă.

”Plângând, l-am rugat să nu mă mai bată, că nu mai rezist așa, dar el parcă nu a auzit. S-a înfuriat mai tare, a început să mă bată mai tare. Tremurând și plină de dureri, i-am zis că trebuie să merg la toaletă. Nu voia să mă lase. Am insistat că am nevoie la toaletă. El se aștepta să fug, pentru că i-am spus că nu mai rezist cu bătăile astea, dar i-am mai spus că poate să meargă și el cu mine și să stea la vreo 2 metri în fața ușii, că va vedea că sunt la toaletă. Am prins curaj, el fiind la aproximativ 2 metri distanță, m-am strecurat pe lângă el și în fugă am plecat de acasă. Nu m-a prins, mi-au sărit și papucii din picioare și căciula care o aveam în cap, mă mir și acum cum de am reușit să fug … dar nu m-am oprit până nu m-am simțit în siguranță”, povestea fata, în urmă cu trei ani, pentru vremeanouă.ro.

Alina își dorea să își facă un viitor

Alina explica în anul 2020 motivul pentru care nu și-a dorit să plece de lângă tatăl ei, care o bătea, însă, crunt. Aceasta a spus la momentul respectiv că nu dorea să se mute, din nou, de la școală, acolo unde deja se acomodase cu colegii și cu stilul de predare, mai ales că fata își dorea să învețe, pentru a-și face un viitor, după cum chiar ea povestea atunci.

Citeste si: „Iubire.” Dana Roba, răsfățată de noul iubit! Bărbatul i-a oferit vedetei un cadou de milioane, iar ea nu s-a sfiit să-l arate pe internet- kfetele.ro

Citeste si: Când începe școala în septembrie 2023: Data la care se termină vacanța de vară. Structura anului școlar 2023-2024- stirilekanald.ro

Citeste si: Primele declarații ale tenismenului Victor Cornea cu privire la relația cu Andreea Bălan ”O iubesc mult”- radioimpuls.ro

Citește și: Familia bărbatului împușcat de un călugăr pe muntele Athos, apel disperat în mediul online! Victima se află în stare critică, iar apropiații se roagă pentru viața lui: „Este un om care are nevoie”

“Noi nu am știut ce sunt acelea sărbători. De foarte multe ori dormeam pe afară, pe unde apucam, plânși și nemâncați, am făcut foamea mulți ani la rând. Până acum trei ani, când el (n.r. tatăl fetei) a făcut cel mai mare scandal cu bătăi, nu am mai suportat. Am vorbit și cu mama și am încercat să căutăm soluții să plecăm. Mama și cu sora mea mai mică au reușit să plece de lângă tata, dar eu am rămas, pentru că nu voiam să mă mut, din nou, de la școală. Nu voiam să pierd colegii și profesorii de la școala din Delești. Am mai fost pentru vreo două luni la școala din Buda, dar nu m-am acomodat acolo. Pentru siguranța mea de acasă, am încercat și am făcut tot posibilul să “respect regulile”, așa zisele reguli, să mă conformez și să accept modul acesta de viață, astfel încât să îmi pot continua școala. Nu aveam altă posibilitate pe atunci. În fiecare an mama pleca de lângă el, se ducea la mătușa mea sau la casa părintească a ei, dar de fiecare dată când plecau, eu rămâneam la tata pentru că eu mă gândeam la școală și la faptul că trebuie să continui cumva ca să ajung să fac și liceul și să merg mai departe. A fost foarte greu cu tata, condițiile practic erau imposibil de acceptat. Sunt foarte multe de spus. Prin ce am trecut eu, mama și frații mei… Sunt momente greu de înțeles.. Doar în sufletul nostru se simte adevărata durere prin care trecem mereu. Eu am vrut mereu să merg la școală, să ajung la liceu și să reușesc să îmi fac un viitor cât de cât. De foarte multe ori nu aveam ce să mănânc și chiar dacă aveam ceva acolo, nu puteam să mănânc pentru că mă ținea pe afară, dormeam pe unde apucam pe afară, iar dimineața mă duceam la școală nehrănită și obosită. Ajunsesem într-un punct în care nu mai rezistam”, mai spunea Alina în anul 2020.