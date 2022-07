Alina Laufer a dezvăluit secretul unei siluete suple! Mănâncă același lucru de un an și a slăbit 12 kilograme

In articol:

Alina Laufer este specialistă în gătit și a demonstrat acest lucru în nenumărate rânduri, însă, cu toate acestea, blondina se mândrește cu o siluetă suplă, motiv pentru care, recent, a împărtășit cu fanele sale ce face pentru a se menține în formă.

„Sunt la o cură de slăbire continuă de un an”

Alina Laufer se mândrește cu un corp la care multe doamne și domnișoare visează, însă pentru a avea astfel de rezultate, blondina ține o cură de slăbire de un an, reușind să slăbească 12 kilograme, cântărind în urmă cu ceva timp nici mai mult, nici mai puțin de 63 de kilograme, potrivit spuselor sale.

Așadar, Alina Laufer a împărtășit ”secretul” ei și a precizat că mănâncă doar supe și salate, iar ocazional, se abate de la dietă și mănâncă preparate pe grătar.

De asemenea, blondina nu a intrat singură în lupta cu kilogramele plus, ci alături de ea este și partenerul ei de viață, tatăl gemenilor, care și el la rândul său a slăbit 12 kilograme.

Deși îi este greu, Alina nu se lasă, precizând că tot ceea ce își dorește este să arate bine.

„Eu sunt la o cură de slăbire continuă de un an. Am dat 12 kilograme jos, nu mănânc nimic altceva decât supă și salate și din când în când un grătar. Fac o oală de supă pe săptămână, de 20 de kilograme, cam așa. Amândoi am slăbit câte 12 kilograme. Așa m-am chinuit să slăbesc și fac o foame… Dar rabd dacă vreau să arăt bine! Acum un an aveam 63 de kilograme, acum am 51!”,

a dezvăluit Alina Laufer pentru ciao.ro

Alina Laufer și soțul ei [Sursa foto: Instagram]