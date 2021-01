Alina Laufer, dezvăluiri din perioada sarcinii: „Mă lupt cu o poftă de dulce îngrozitoare”

In articol:

Alina Laufer, dezvăluiri din perioada sarcinii. Soția lui Ilan Laufer va naște gemeni în luna aprilie. Perechea de gemeni este formată dintr-o fetiță și un băiețel.

Alina Laufer este însărcinată cu gemeni, după mai multe proceduri de inseminare pe care le-a încercat de-a-lungul timpului.

Vedeta mai are o fată de 12 ani cu fostul său soț, Jorge

Alina alaturi de sotul ei[Sursa foto: Instagram]

Vedeta pregătește camera bebelușilor, ba chiar și-a găsit și o bonă din Nepal. Alina Laufer a declarat că este însărcinată în șase luni și jumătate.

”Sunt fericită pentru că mi-am găsit bonă internă, nepaleză. A venit deja la noi. De vineri îmi vin muncitorii care se vor ocupa să zugrăvească camera copiilor, dăm cu lavabilă și pregătim din timp. O să punem și tapet pe un perete. Încă mă gândesc la teme, am ajuns la steluțe și norișori. Încerc să fac o paletă de culori neutră. Sunt însărcinată deja în șase luni și jumătate.

Ilan Laufer[Sursa foto: Instagram]

Alina Laufer va naște în aprilie

Alina Laufer va naște la jumătatea lunii aprilie, însă nu s-a hotărât dacă va naște în țară sau în Israel .

Vedeta a mărturisit că se luptă cu pofta de dulce, dar totodată face sport acasă.

Pe la începutul sau la jumătatea lunii aprilie urmează să nasc și cred că o voi face prin cezariană, deși pe Karina am născut-o natural. Încă mai oscilez dacă voi naște aici sau în Israel. Am pus 10 kilograme până acum în sarcină și deja am început să am insomnii. Mă lupt cu o poftă de dulce îngrozitoare. Asta este marea mea provocare! Am încercat totuși să mă stăpânesc, să zicem că am reușit. De vreo 2-3 săptămâni am început să fac și sport, acasă la noi, pe terasă unde avem amenajată o mică sală de sport”, a spus Alina Laufer pentru Click.