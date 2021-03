Alina Laufer, internată în spital de șase săptămâni cu gemenii născuți prematur: ”În ultimele zile m-am stresat destul de mult...”

In articol:

Alina Laufer a devenit pentru a doua oară mămică pe 15 februarie. Vedeta se află, în continuare, internată în spital împreună cu gemenii, născuți premature. Bebelușii s-au născut prematur, la 29 de săptămâni, iar starea celor mici se îmbunătățește de la o zi la alta.

Alina este foarte fericită pentru că micuții ei se simt bine și au început să ia în greutate, acum având două kilograme. „Gemenii au crescut măricei, deja au depășit 2 kg. Sunt foarte bine, sunt îngrijiți. Am avut o echipă de medici fantastici aici [Maternitatea Giulești]. (…) Nu mai mănâncă prin gavaj deja, încercăm cu biberonul. În ultimele zile m-am stresat destul de mult pentru că am doi. (…)

În ultimele două zile i-am îndopat ca pe gâște, nu-i las până nu termină aproape tot din biberon. În clipa în care vor lua în greutate mâncând de la biberon o să plecăm și noi acasă. Ilan ne așteaptă. A pregătit și mai bine camera lor”, a spus Alina la Teo Show.

Alina a fost întrebată de Teo Trandafir dacă a plâns în această perioadă, mai ales că a trecut prin multe clipe de panică. „ Nu am vrut să plâng atâta timp cât bebelușii sunt atât de aproape de mine. Îi simțeam, chiar dacă sunt la alt etaj. Știam că sunt aici și că mă simt. Eu nu plâng de față cu copiii mei. De machiat am încercat să mă machiez în fiecare zi pentru că mă duceam la ei și voiam să o vadă pe mami aranjată.

Și îmi ridică și atitudinea. În general, în salon la mine sunt renumită pentru că ridic moralul. (…) Am sperat să avem acești copii atâția ani de zile și simt doar fericire, indiferent de problemele pe care le-am întâmpinat”, a mai dezvăluit Alina Laufer.

Ilan Laufer, fericit că Alina și gemenii sunt bine

Acum puțin timp, Ilan Laufer declara pentru VIVA! că Alina și gemenii sunt mai bine de la o zi la alta. „ Copiii sunt pe cale să fie OK. Am avut și am în continuare foarte mari emoții. S-au născut prematur și nu există copii prematuri fără probleme medicale. Starea lor de sănătate se îmbunătățește, dar chiar am avut mari emoții. Au fost și niște chestiuni care au fost puțin mai sensibile, dar s-au rezolvat. Adică, acum, cele mai critice momente, ca să zic așa, sunt în urma noastră și de acum situația devine mai bună pe zi ce trece”, spunea Ilan.