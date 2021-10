Alina Laufer trece prin clipe teribile. Vedeta a ajuns de urgență la spital cu unul din gemeni: "A fost o noapte de coșmar"

In articol:

Alina și Ilan Laufer și-au format împreună o familie frumoasă, iar de ceva timp se bucură din plin de statutul de părinți, de când gemenii lor au venit pe lume. Cei doi soți au trecut prim momente delicate atunci când fetița și băiețelul lor s-au născut, pentru că acest lucru s-a produs prematur și copiii au stat internați aproape 6

săptămâni în spital. Acum Alina Laufer se confruntă cu alte probleme, căci fetița sa a avut nevoie urgentă de ajutorul medicilor.

Fetița Alinei Laufer, Davina, dusă de urgență la spital

Alina Laufer a declarat că a trecut prin clipe de coșmar, pentru că fetița ei, Davina, nu s-a simțit deloc bine. Deși inițial blondina a crezut că starea bebelușei nu este foarte bună din cauza faptului că îi dau dinții, soția lui Ilan Laufer a apelat la ajutorul specialiștilor, care i-au spus că simptomele nu sunt normale în acest caz.

Alina și Ilan Laufer, alături de gemenii lor [Sursa foto: Instagram]

Astfel, proaspeții părinți au decis să o ducă pe micuță la spital pentru mai multe investigații și au descoperit, după un set de analize, că fiica lor a luat o bacterie: "Am fost la părinții mei în curte și cred că a luat o bacterie de la animalele de acolo. Nu știu foarte sigur de unde a luat-o. Am acționat la timp, a fost o noapte de coșmar. Inițial, am crezut că-i dau dințișorii, are deja doi jos, dimineața mi-a zis doamna doctor că nu poate să-i fie așa de rău. Luni seara a început să se simtă rău. A plâns o oră încontinuu. Nu adormea. Nu am dormit nici noi toată noaptea. Marți dimineață am dus-o la doctor și i-a făcut analize. A avut trei-patru scaune într-o seară. Schimb 10 scutece pe zi mai nou, febră nu a avut." , a declarat Alina Laufer, la "Teo Show".

Alina și Ilan Laufer, alături de gemenii lor și de Karina, fiica vedetei din fosta căsătorie, cu Jorge [Sursa foto: Instagram]

Cum se simte acum micuța?

Vedeta a povestit că a acționat la timp în cazul fiicei ei și a avut noroc că a luat totul din pripă, astfel încât micuța Davina a putut fi băgată pe tratament la scurt timp de la primirea analizelor.

Totuși, Alina Laufer spune că bebelușa nu și-a revenit nici acum în totalitate, căci nu și-a recăpătat pofta de mâncare: "Nici acum nu vrea să mănânce. Am început diversificarea acum trei săptămâni. I-am dat antibiotic și și-a mai revenit.", a mai adăugat soția lui Ilan Laufer, în emisiunea amintită.