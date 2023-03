Alina Marymar, imagine de colecție alături de mama sa, cu ocazia zilei de naștere! Așa arată soacra lui Tzancă Uraganu: „Te iubesc”

In articol:

A fost sărbătoare mare în familia Alinei Marymar, asta pentru că mama iubitei lui Tzancă Uraganu, Geta, și-a sărbătorit ziua de naștere. Logodnica manelistului este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu cei ce o îndrăgesc.

De această dată, însă, bruneta a făcut o postare mai specială pe InstaStory, cu ocazia zilei de naștere a mamei sale.

Logodnica lui Tzancă Uraganu a postat o fotografie cu cea care i-a dat viață, alături de un mesaj special, făcându-le astfel o mare bucurie fanilor ei, asta pentru că au avut ocazia să o cunoască pe soacra manelistului.

Alina Marymar, primele declarații despre botez și numele ales fetiței. Cum se simte acum iubita lui Tzancă Uraganu, după ce a pierdut primul copil

„La mulți ani, mămica mea bună! Să fii sănătoasă și fericită toată viața alături de noi. Te iubesc mult!”, a fost mesajul pe care iubita celebrului cântăreț de manele i l-a transmis mamei sale, Geta.

Geta, mama Alinei Marymar [Sursa foto: Instagram]

Alina Marymar, despre relația cu Tzancă Uraganu

Nu de mult, Alina Marymar a făcut o serie de declarații despre relația cu Tzancă Uraganu, dezvăluind că cei doi sunt de nedespărțit.

Bruneta a precizat că îl însoțește pe tatăl copilului ei la evenimentele unde acesta este invitat să întrețină atmosfera, însă perioada ce urmează, există posibilitatea ca această să nu mai fie alături atât de mult de logodnicul ei, asta pentru că are nevoie de odihnă, având în vedere că este însărcinată.

”Noi nu stăm unul fără celălalt, suntem tot timpul împreună, îl însoțesc aproape la toate evenimente, dar acum să vedem dacă mai pot. Eu acum am nevoie de mai multă odihnă și nu știu cum o să mai reușesc, dar e ok că sunt bine și că nu am stări”, a declarat Alina Marymar, pentru SpyNews.ro.