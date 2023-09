Alina Marymar, primele declarații despre botezul fiicei sale! Bruneta a dezvăluit când va avea loc marele eveniment: „Va mai dura ceva, e încă micuță”

In articol:

Alina Marymar și Tzancă Uraganu formează un cuplu de ceva timp, iar în urmă cu câteva luni, aceștia au devenit părinții unei fetițe superbe. Cei doi se bucură zi de zi de minunea lor, iar recent partenera manelistul a dezvăluit și când va avea loc cel mai important moment din viața ei, botezul.

Alina Marymar, declarații despre botezul fetiței sale

Iată ce a declarat proaspăta mămică!

Tzancă Uraganu este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști de la noi din țară, iar de ceva timp formează un cuplu cu Alina Marymar. Cei doi au devenit recent părinții unei superbe fetițe, Anastasia. Chiar dacă fetița a împlinit deja două luni de viață, părinții ei au decis că botezul va avea loc anul viitor, având în vedere că acum este destul de micuță. Proaspăta mămică a povestit că vor organiza și o petrecere așa cum se cuvine, iar ea va fi cea care va pune la punct toate detaliile.

Citește și: Alina Marymar, probleme cu fetița ei, la doar o lună de la naștere?! Îngrijorată, iubita lui Tzancă Uraganu a cerut ajutor pe internet: „În loc să mărim doza, ea mănâncă mai puțin”

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Cum a făcut avere Călin Donca, milionarul arestat preventiv. Ar fi înșelat mai multe persoane cu o criptomonedă- stirileprotv.ro

„Botezul o să-l facem la anul, va mai dura ceva, e încă micuță și mai așteptăm puțin. Va fi o petrecere frumoasă, așa cum îmi place mie, sunt perfecționistă și atentă la orice detaliu, mai ales la botezul ei. Eu sunt atentă și la o masă acasă pe care să o fac să fie totul la linie, așa că o să iasă totul perfect la botez” , a

Alina Marymar, secretul siluetei de invidiat de după naștere

spus Alina Marymar, pentru Spynews.ro.

Alina Marymar se poate numi o femeie norocoasă din punct de vedere al geneticii. Bruneta s-a întors foarte repede la silueta de dinainte de naștere și a mărturisit că are o genă foarte bună, dar a ținut și un regim destul de strict.

Citeste si: „Nu doresc nimănui să simtă ceea ce simţim noi în momentele astea şi ce am simţit noi în aceste patru săptămâni.” Ce s-a întâmplat cu mama lui Sebi, tânărul care a pierit în accidentul de la 2 Mai- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Florin Salam, duminica aceasta la “40 de întrebări cu Denise Rifai”- radioimpuls.ro

Citește și: Marymar a răbufnit, la trei săptămâni după ce a născut! Ce a scos-o din sărite pe iubita lui Tzancă Uraganu: „Ce vină am eu dacă corpul e bun?!”

„Cred că ține și de genă în primul rând, dar am ținut și un regim mai strict ce-i drept, în primele zile de după naștere, dar eu nici în sarcină n-am luat foarte multe kilograme, am luat 12. Nu prea am mâncat în acest regim pe care l-am ținut, am băut mai mult apă, cred că am avut o masă pe zi, o salată, am redus sucurile, mă rog, nici nu prea beam înainte, eu dulciuri nici nu mănânc, nici carne nu mănânc”, mărturisea Alina Marymar, în urmă cu ceva timp, pentru sursa menționată anterior.