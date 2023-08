Alina Marymar, probleme cu fetița ei, la doar o lună de la naștere?! Îngrijorată, iubita lui Tzancă Uraganu a cerut ajutor pe internet: „În loc să mărim doza, ea mănâncă mai puțin”

In articol:

Alina Marymar și Tzancă Uraganu au devenit părinți în urmă cu o lună, atunci când iubita manelistului a adus pe lume o fetiță. Bruneta nu ezită să discute cu mămicile din online care o urmăresc, pentru a împărtăși diverse sfaturi despre bebeluși.

Alina Marymar, îngrijorată din cauza alimentației fiicei sale

Recent, aceasta a vorbit despre alimentația fetiței lor și a mărturisit că este puțin cam îngrijorată. Iată de ce!

Alina Marymar, iubita lui Tzancă Uraganu, este mereu activă în online și nu ezită să discute cu alte mămici care o urmăresc despre bebelușii lor. Recent, Alina a mărturisit că este puțin îngrijorată din cauza felului în care mănâncă bebelușa. Aceasta a povestit că fetița ei a început să mănânce din ce în ce mai puțin lapte și se gândește serios să îi schimbe formula, așadar a făcut un sondaj de opinie pentru a afla de alte mămici ce folosesc ele. Iubita lui Tzancă a ținut să precizeze că s-a consultat și cu medicul care îi urmărește evoluția micuței.

„Vă mulțumesc mămicilor pentru recomandări!

Am făcut sondajul chiar dacă m-am consultat și cu pediatra. Vreau să văd și părerile voastre. De când am născut-o în prima zi i-au administrat laptele(...) (nu mi-au spus de ce acest tip de lapte doar mi-au spus că este foarte, foarte bun) și am continuat cu el și acasă până în prezent aceeași formulă, a mers foarte bine, a luat în greutate dar ce m-a făcut să mă gândesc să îl schimb este faptul că de 4-5 zile nu mai mănâncă 90 ml la fiecare masă, are 2-3 mese de 90 ml, restul 60ml, 70 ml pe zi...în loc să mărim doza ea mănâncă mai puțin...și am auzit că ar putea fi din cauza laptelui...voi ce părere aveți?”, a scris Alina Marymar pe Instagram.

Marymar, atac dur în mediul online

Alina Marymar i-a obișnuit pe fanii ei cu fotografiile mai îndrăznețe, iar acest lucru nu s-a schimbat nici după ce a devenit mămică. Bruneta nu s-a ferit să își arate corpul, la nici trei săptămâni după ce a născut. Fanii din online au atacat-o foarte dur, iar aceasta nu a ezitat să le răspundă.

„Te-ai editat în pozele astea postate după sarcină de ne-ai rupt în două!” , este unul dintre comentariile răutăcioase apărute pe contul iubitei lui Tzancă Uraganu.

Make-up artista a sărit imediat la atac și nu a ezitat să-și arate formele voluptoase, acesta fiind și răspunsul pentru cei care au acuzat-o că își modifică pozele. Marymar s-a postat într-un costum sport, mulat, format din două piese.

„Ce vină am eu dacă corpul e bun?!” , a zis focoasa brunetă.

„Cam greu de crezut în trei săptămâni!” , a completat, ulterior, iubita lui Tzancă Uraganu.