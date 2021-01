Alina, o asistentă medicală din Vaslui, a murit de COVID-19 după ce s-a tratat acasă: „Îngerii să vegheze drumul tău lin către Dumnezeu!”

In articol:

Încă un cadru medical din linia întâi în lupta cu noul coronavirus s-a stins din viață din cauza virusului. Alina Nicoleta Pavel avea doar 42 de ani și lucra în cadrul Policlinicii Vaslui. Inițal, asistenta medicală nu avea afecțiuni grave din cauza infectării cu noul coronavirus, motiv pentru care a ales să se trateze acasă.

Obezitatea a făcut-o pe Alina să fie foarte vulnerabilă în fața bolii, chiar dacă a crezut că poate trece cu bine peste această boală.

Starea sa de sănătatea s-a agravat înainte de Crăciun, iar la începutul acestui an a ajuns la spital, după ce soțul ei a fost și el infectat. Ea a ajuns la spital cu plămânii grav afectați, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru colega lor. Vestea tragică a fost făcută de conducerea Spitalului Judeţean Vaslui, printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. (Citeste si:Diana Șoșoacă vrea permis port-armă! Senatoarea AUR susține că este în pericol: „Sunt pe lista neagră, la fel cum a fost și Bogdan Stanoevici”)

„Timpul nu a mai avut răbdare cu tine, draga noastră colegă Alina Nicoleta Pavel! Am aflat cu nespusă durere trecerea la cele veşnice a colegei noastre. În aceste clipe de adâncă tristeţe ne este foarte greu să ne găsim cuvintele, pentru că nimic nu poate mângâia sufletul odată cu pierderea fiinţei dragi. Sincere condoleanţe familiei îndoliate! Îngerii să vegheze drumul tău lin către Dumnezeu! Dumnezeu să te ierte!”,este mesajul de adio al Spitalului Judeţean Valsui pentru colega lor.

Fotografie folosită cu scop ilustrativ[Sursa foto: PixaBay]

Tora Vasilescu și soțul ei au fost infectați cu noul coronavirus: „Sistemul imunitar este puțin compromis”

Tora Vasilescu și soțul ei au fost infectați cu noul coronavirus în luna noiembrie a anului 2020. Cei doi soți nu au avut o formă gravă a bolii, însă au rămas cu sechele până în ziua de astăzi.

„Noi am fost norocoși, am dus boala pe picioare, slavă Domnului. Dar chiar și așa, am resimțit-o ca pe o viroză puternică, cu niște manifestări pe care nu le-am mai trăit până acum. Eram pregătită, aveam medicamente în casă și ne-am tratat așa cum ne-au sfătuit medicii. Apoi am făcut amândoi o lună de oxigenoterapie, la o clinică specializată. Dar uite că eu am ceva sechele, respirație îngreunată, de unde și vizitele pe la medici”,a declarat actrița.

Sursă: Adevărul