lina Pană, fosta Războinică din primul sezon al show-ului Exatlon, pare decisă să își înnebunească fanii și, de ceva vreme încoace a început să pozeze în ipostaze care mai de care mai incitante. Zilele trecute, Alina a postat câteva fotografii sexy cu ea, realizate într-o locație exotică și selectă, insulele Maldive, care au adunat rapid sute de like-uri din partea admiratorilor săi virtuali.

“Nu mai sunt la vârsta la care, dacă cineva mă abordează, să îmi și dedic timpul pentru el, să ne vedem. Am fost abordată, e adevărat, de mai mulți bărbați cunoscuti, dar nu sunt chiar așa ușor de impresionat și nu ne-am văzut. M-am mai documentat și eu pe internet (râde, n. red.), dar am spus "pas" la fiecare invitație”, ne-a recunoscut Alina Pană cu ceva vreme în urmă. Doar că, pare-se, de curând Alina Pană s-a răzgândit cu privire la viața de ”burlăciță” și acum are un iubit. ”Da, am un iubit. Ne cunoaștem de 17 ani și... acum s-a legat. Nu pot să spun prea multe despre el, momentan, suntem la început. Da, m-am lăsat cucerită”, ne-a explicat senzuala Alina Pană.

Mai mult decât atât, recunoaște frumoasa Războinică, cei doi au devenit un cuplu fără să aibă, neapărat, o mulțime de gesturi romantice. ”Nu, nu mă cucerește un bărbat cu flori sau întâlniri romantice. Mă cucerește cu felul lui de a fi, iar el a reușit asta, m-am lăsat cucerită”, ne-a mai explicat, râzând, Alina Pană, precizând însă că nu este îndrăgostită până peste cap de respectivul bărbat.

Când vine vorba de bărbatul ideal, frumoasa Alina Pană devine… pretențioasă. Iar asta pentru că bărbatul care o vrea alături de el trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Și condițiile puse de frumoasă "Războinică" nu sunt chiar ușor de ignorat., a spus, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, Alina Pană.