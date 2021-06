Alina Pușcaș, fotografie cu mâna pe burtica de gravidă! Cum a fost surprinsă în vacanță? Fanii au reacționat imediat

Alina Pușcaș alături de prietena ei, în vacanță [Sursa foto: Captură Instagram] 22:56, iun 21, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra



Prezentatoarea TV, plecată în Grecia, a ținut să le arate fanilor câteva fotografii din concediu și a postat pe pagina personală imagini emoționante.

Frumoasa șatenă s-a fotografiat cu mâna pe burtica de gravidă

Alina Pușcaș reușește întotdeauna să atragă atenția prin aparițiile ei, atât televizate, cât și din viața personală. Ea este, fară doar și poate, unul dintre cei mai carismatici oameni de televiziune. De data aceasta, prezentatoarea și-a emoționat fanii cu o poză din vacanță, în care avea mâna pe burtica de gravidă a prietenei sale, alături de care a petrecut momente memorabile. Aceasta era vizibil încântată de sarcină, fiind cunoscut faptul că Alina iubește foarte mult copiii.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară și mulți și-au imaginat-o pe Alina mamă pentru a patra oară: "Sarcină ușoară! Alina...dacă se ia?", a scris o urmăritoare.

Alina Pușcaș alături de Mihai Stoenescu, soțul ei[Sursa foto: Captură Instagram]

Alina Pușcaș are 3 copii și o căsnicie frumoasă

Mulți o cunosc prin prisma carierei și pentru că o văd mereu în fața reflectoarelor, însă puțini știu detalii despre viața ei personală, în legătură cu care a fost destul de discretă. Frumoasa prezentatoare TV este căsătorită cu Mihai Stoenescu, un medic stomatolog, cu care are împreună și 3 copii, două fetițe și un băiețel.

Vedeta se poate simți cu adevărat împlinită, căci are un soț care o adoră și 3 micuți care, de când au venit pe lume, i-au înseninat viața.Povestea Alinei Pușcaș și a soțului ei nu a început ca o poveste clasică de film, ci a fost mai degrabă o întâmplare.

Prezentatoarea a povestit, în urmă cu ceva timp, că avea nevoie urgentă de un stomatolog și Mihai i-a fost recomandat de către o prietenă: "Aveam nevoie de un stomatolog foarte bun pentru că aveam nevoie de un implant pentru o măsea. Mi-era foarte frică, nu știam cum se procedează... nu mai pierdusem niciun dinte până în acel moment și așa am dat de el. Printr-o prietenă comună am ajuns la el și acea procedură a durat pe ceas 5 minute și din acel moment am fost atât de impresionată de el încât nu l-am mai lăsat în pace și nici el pe mine”, a povestit Alina Pușcaș pe pagina ei de Instagram.

Mihai Stoenescu și soția lui și-au unit destinele în 2017, după o lungă relație, și au împreună 3 copii, pe Alexandru, pe Iris și pe Melissa Antonia.