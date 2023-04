Alina Pușcaș nu mai gătește de sărbători de ani de zile. Cine o ajută pe prezentatoarea TV: „Am avut noroc de fiecare dată”

In articol:

Alina Pușcaș a recunoscut recent că face parte din categoria gospodinelor mai atipice. Dacă alte vedete se laudă pe internet cu pregătirile pentru Paște și cu fel și fel de preparate tradiționale, în familia prezentatoarei tv lucrurile stau diferit, iar ea nu se ferește să spună public că de câțiva ani nu mai gătește de sărbători.

Cine sunt cei care o ajută pe vedetă cu masa tradițională

Fiind plecată mai tot timpul în vacanțe alături de familia ei, Alina Pușcaș este scutită de pregătirea mesei tradiționale de sărbători, însă asta nu înseamnă că nu are parte de un astfel de festin, căci are ajutoare de nădejde, care au grijă ca totul să fie pus la punct. Cei care o ajută de fiecare dată pe vedetă cu masa de sărbători sunt nașii brunetei, care le trimit mereu diferite preparate specifice. Actrița a și mărturisit la un moment dat că are un program destul de încărcat, prin urmare preferă ca puținul său timp liber să îl petreacă alături de familie, nu în bucătărie.

„Am scăpat de gătit an de an, pentru că am avut noroc de niște nași care au fost foarte drăguți de fiecare dată. Ne-au trimis ca la sinistrați ajutoare și atunci nu a fost nevoie să gătesc eu. Dacă mă mai apuc să și gătesc, nu mai am timp pentru nimeni. De undeva trebuie să tai.”, a declarat Alina, potrivit antenastars.ro.

Alina Pușcaș [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Descoperirea uluitoare făcută de un bărbat care și-a cumpărat o casă veche. Imaginile au ajuns virale pe Internet: „Arată de parcă e înghețat în timp”- kanald.ro

Citeste si: Un şofer de autocamion a oprit să se odihnească într-o parcare de pe DN6, dar a dat peste ceva total neașteptat- stirileprotv.ro

Citește și: Motivul pentru care Alina Pușcaș și partenerul ei au amânat nunta! A spus-o chiar ea, fără ocolișuri: „Am renunțat. Nu aveam cum”

Alina Pușcaș a vorbit despre al patrulea copil

Alina Pușcaș recunoaște că viața i s-a schimbat radical de când a devenit mamă a trei copii: Alexandru, Melissa și Iris. Prezentatoarea TV a cunoscut fericirea supremă și se simte cu adevărat împlinită, dar cu toate acestea nu ia în calcul să își mărească familia pe viitor.

Nu o să se mai întâmple! Gata, nu se mai poate! I-am zis lui Mihai că dacă mai vrea, nu știu, vedem, poate vreo mamă purtătoare prin vreo altă țară. Cumva încerc să îl fac să înțeleagă că cifra 3 e un triunghi închis bine. Cred că cifra 3 este perfectă și ne împărțim bine acum. S-ar putea cu al patrulea copil să nu mai avem timp chiar deloc de altceva.", a declarat vedeta, pentru ego.ro.

Citeste si: Adrian Minune, internat de urgență la spital cu un abces în organism! Cum se simte artistul de muzică de petrecere în aceste momente- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 5 aprilie 2023. Ce sfinți sunt cinstiți miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Radu Ștefan Bănică, despre momentele grele pe care le-a întâmpinat când și-a deschis propria afacere: ”Am avut multe greșeli și pe acest drum”. Ce sacrificii a făcut- radioimpuls.ro

Citește și: Ce făcea Alina Pușcaș în perioada în care nu apărea pe micile ecrane? Vedeta a avut cu totul altă meserie: „A început cu un mail în care am trimis mai multe fotografii”