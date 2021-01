Alina Pușcău a spus tot adevărul despre relația cu Leonardo DiCaprio! Cum s-au cunoscut cei doi: "Cred că la mijloc a fost destinul..."

Alina Pușcău a vorbit despre relația pe care o are cu actorul Ledonardo DiCaprio.

In articol:

Una dintre cele mai apreciate românce peste hotare este chiar Alina Pușcău, fosta concurentă de la Ferma. Frumoasa șatenă a reușit să obțină un rol destul de important, într-un film în care va juca și Leonardo DiCaprio. În cadrul unui interviu, actrița a dat primele declarații despre noul proiect, dar și despre relația pe care o are cu marele actor de la Hollywood.

Alina Pușcău, detalii despre relația cu Leonardo DiCaprio

De curând, cunoscutul model a declarat faptul că va juca alături de cunoscutul actor Leonardo DiCaprio. În cadrul unui interviu, Alina a adăugat faptul că nu poate să dea prea multe detalii despre noul proiect, doar un lucru este sigur și acela că o va interpreta pe Sophia Loren.

Citeste si:Alina Pușcău, otrăvită cu mercur? Modelul internațional de la „Ferma”, la un pas de moarte! Medicii nu i-au dat șanse: „Îmi spuneau că voi muri”

Alina Pușcău[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Omul care a căzut din cer. Cum a supraviețuit ascuns la roata un avion 9000 kilometri? - evz.ro

Citeste si: Livian de la „Puterea Dragostei” este în doliu. Fiul lui Nelson Mondialu trece prin clipe grele - bzi.ro

"Momentan nu pot da foarte multe detalii despre acest proiect, dar vă pot spune că o voi interpreta pe Sophia Loren. De această dată, nu am participat la un casting, mi s-a propus acest rol și am acceptat fără să stau pe gânduri",a declarat Alina Pușcău, potrivit VIVA .

De asemenea, fosta concurentă de la Ferma a dat primele detalii despre relația pe care o are cu actorul de la Hollywood. Se pare că mama lui Leonardo a fost în România în perioada comunistă.

Citeste si:Adevăratul motiv pentru care Alina Pușcău și Vin Diesel s-au despărțit

Alina Pușcău[Sursa foto: Instagram]

"Cred că la mijloc a fost destinul… Când el a jucat în „Titanic, eu am câștigat Elite Model Look (n. red. în 1997). Apoi, ne-am cunoscut la Paris, prin intermediul unor prieteni comuni. Totodată, eu am fost de față când a câțtigat Premiul Oscar (n. red. pentru filmul „The Revenant – 2016), și m-am bucurat, din suflet, pentru el. Cumva, de-a lungul timpului, ne-am învârtit în aceleași cercuri. De exemplu, filmul pentru care Leo a luat Oscarul a fost produs de fostul meu iubit.

Eu îi cunosc familia și prietenii apropiați, mama lui a fost în România în perioada comunistă. A fost o experiență ciudată și foarte diferită pentru ea", a mai adăugat aceasta.