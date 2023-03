Alina Pușcău, modelul internațional care s-a iubit cu Eddie Irvine, fostul pilot de Formula 1, a făcut mărturisiri crunte din viața sa: „Mama a încercat să mă avorteze de trei ori, iar tatăl meu era un om agresiv!”

In articol:

Alina Pușcău, modelul internațional care s-a iubit cu Eddie Irvine, fostul pilot de Formula 1, a trecut printr-o adevărată dramă. Iată declarațiile sale!

Alina Pușcău, fosta iubită la sportivului Eddie Irvine, a făcut declarații cutremurătoare din viața sa

Alina Pușcău (41 de ani), modelul internațional care s-a iubit cu Eddie Irvine, fostul pilot de Formula 1, a fost invitată în cadrul podcast-ului Fain & Simplu, unde a vorbit despre greutățile prin care a trecut de-a lungul vieții sale.

Aceasta nu s-a ferit și a vorbit despre cele mai întunecate amintiri, cum ar fi faptul că mama sa a vrut să o avorteze de trei ori, iar legătura cu tatăl a fost una fragilă și anevoioasă: „Mama a încercat să mă avorteze de vreo 3 ori! Mama ei i-a zis să mă lase să fiu în viață pentru că eu o să salvez viața ei. Până la 34 de ani asta am făcut! (…)

Citește și: Andreea Prisăcariu, dezamăgită de modul în care sunt tratați jucătorii de tenis de către fanii acestui sport: „Am avut zile în care am adormit plângând”

Citeste si: Glumă sinistră de 8 martie. Din gelozie, un bărbat și-a sunat prietenul de pahar și l-a anunțat că și-au ucis soția. Amicul a sunat speriat la 112 anunțând crima:”Păi eu te sun pe tine noaptea să te întreb ce-ți face femeia? I-am zis că am omorât-o”- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

La vârsta de 4 ani i-am spus mamei mele, cum poți să stai cu cineva care vorbește așa cu tine și mi-a zis că îl iubește, eu asta atrăgeam, ce am văzut la părinți, de asta zic relații toxice. Eu nu am mai vorbit cu tatăl meu 5 ani de zile și apoi am aflat că a decedat!”, a povestit fosta iubită a lui Eddie Irvine.

Alina Pușcău [Sursa foto: Instagram]

Alina Pușcău: „Tatăl meu când bea, era un om agresiv!”

Totodată, Alina Pușcău a mărturisit că tatăl său devenea agresiv când consuma alcool, dar și că acesta nu suporta să vadă că fiica lui câștiga mai mulți bani în comparație cu el. Deși tatăl său i-a făcut copilăria și perioada adolescenței în nuanțe de gri, Alina Pușcău a declarat că a suferit după moartea tatălui, dar și că s-a simțit vinovată, întrucât la momentul ireversibil cei doi nu își vorbeau:

„Tatăl meu când bea, era un om agresiv dar când nu bea, era un om foarte bun…Când s-au despărțit părinții și au divorțat, eu nu am mai vorbit cu tatăl meu cinci ani de zile și apoi am aflat că a decedat, am primit un telefon. Acum 11 ani a fost un moment foarte greu pentru mine, am crezut că eu sunt de vină, am încercat să fac meditații, să mă descopăr, să aflu ce mă face fericită, să mă conectez cu sufletul (…)

Citeste si: „Atâtea femei dezgolite, desfrânate.” Cătălin Cazacu, reacție dură pe internet, după despărțirea de Ramona Olaru! Până acum nu a spus nimic! Ce s-a întâmplat cu prezentatorul TV- kfetele.ro

Citeste si: Sărbătoare vineri, 10 martie 2023. Ce apare în calendarul ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: „Nu există scuză pentru așa ceva!” Ce a apărut pe pagina de Instagram a lui Răzvan Miheț după filmarea în care Radu Siffredi îi vorbește urât unuia dintre copiii săi- radioimpuls.ro

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă fosta iubită a lui Cosmin Achim, Daniela Tatara. Femeia l-ar fi reclamat pe fotbalist autorităților, întrucât a jucat la pariuri pe meciurile echipei sale din Superliga

La 17 ani am vrut să-i iau casă lui mama în același bloc, să îi iau mai multe apartamente, făceam foarte mulți bani, nu s-a întâmplat pentru că tata era foarte gelos! Tatăl meu nu suporta când vedea că eu eram mai sus decât el și eu fac mai mulți bani decât el. La noi era competiție între noi doi, suntem amândoi scorpioni…”, a adăugat Alina Pușcău în podcast-ul menționat.

Sursa: youtube.com