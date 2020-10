Alina Pușcău, model internațional

Alina Pușcău a trecut prin momente critice, după ce medicii i-au găsit mercur în sânge. Descoperirea a fost făcută în urma unor investigații amănunțite. La momentul acela, doctorii nu îi dădeau mari șanse de supraviețuire.

Totul s-a întâmplat în anul 2013, iar Alina a vorbit o singură dată despre acest moment traumatizant în urmă cu șase ani. Vedeta a povestit că niciun medic nu i-a dat sperante de viață, iar alții spuneau că nu va putea face niciodată copii.

Alina susține că nu știe sigur ce i s-a întâmplat. Ea spune că a mâncat un an de zile foarte mult pește, pentru a slăbi, iar acest lucru ar putea fi cauza cantității mari de mercur găsite în organism. Pe de altă parte, modelul crede că ar putea fi o mână criminală.

„Am văzut moartea cu ochii (…). Era să mor pentru că doctorii mi-au găsit mercur în sânge și nu-mi mai dădeau șanse. Am fost la multe clinici în America, mi-am făcut analize multe, toți îmi spuneau că nu voi mai putea face copii niciodată, că nu mai am șanse să trăiesc… Practic, îmi spuneau că voi muri. Nu știu de la ce am făcut asta.

Am mâncat un an numai carne de pește pentru că aveam de făcut o ședință foto și trebuia să mai slăbesc. Ori de la pește, ori a vrut să-mi facă cineva rău. Acolo lumea e invidioasă, așa că nu m-ar mira… Însă, îmi place să cred că am pățit-o din cauză că am consumat multă carne de pește”, spunea ea, în 2014.

Alina Pușcău: „Totul m-a costat 40.000 de dolari”

Alina Pușcău a reușit să se trateze la o clinică din New York, unde medicii i-au făcut mai multe perfuzii pentru a elimina mercurul din corp. Vedeta a cheltuit mii de dolari pentru tratament.

„Nu știam încotro să o apuc. Am aflat de o clinică foarte bună în L.A. care trata așa ceva. M-am mutat din New York în L.A. Timp de șase luni am făcut tratament, perfuzii, pentru a elimina metalele din corp. Totul m-a costat 40.000 de dolari”, povestea Alina în 2014, în presă.

Alina a devenit mai atentă cu corpul ei, după experiența traumatizantă prin care a trecut.„Mi-am găsit puterea să merg mai departe. Am fost la clinica respectivă ca să fac tratament, apoi m-am înscris la o școală de nutriție, școala nr 1 în America. Am vrut să merg acolo ca să învăț să-mi cunosc corpul ca să mă înțeleg cu el.

Acolo am învățat ce vrea corpul meu, mintea, am învățat exact ce trebuie să-i dau organismului meu ca să se simtă bine. Am început să gătesc, să fac sport și a funcționat. Acum, când știu prin ce am trecut, sunt foarte atentă cu sănătatea, am grijă de mine mai mult ca niciodată”, mai spunea ea.