Alina Radi are toate motivele să fie o mamă mândră! Fiul ei i-a moștenit talentul: „A fost un șoc pentru mine”

Alina Radi este mama unui băiat și este foarte fericită că face parte din viața ei, chiar dacă relația cu tatăl copilului s-a terminat înainte ca ea să nască. Cunoscută pentru relația de iubire pe care a avut-o cu un milionar, dar și pentru scandalurile în care a fost implicată, Alina a ales să își continue cariera muzicală în România, chiar dacă ea și tatăl copilului au mers pe drumuri separate.

Băiețelul Alinei Radi îi calcă pe urme

Acum, se pare că băiețelul ei îi calcă pe urme. Iată de a dezvăluit artista!

Chiar dacă nu a avut o viață atât de ușoară, Alina Radi a fost puternică și a reușit să își crească singură băiețelul, după ce ea și tatăl acestuia s-au despărțit înainte ca el să vină pe lume. Băiatul vedetei a crescut, iar acum se pare că a început să îi calce pe urme mamei sale și să cocheteze cu muzica.

Surpriza cea mai mare a fost pentru artistă, care a rămas plăcut surprinsă când a auzit ce voce are copilul ei. Chiar dacă ea activează în acest domeniu, cântăreața a mărturisit că nu și-ar dori ca fiul ei să urmeze o carieră în muzică.

„Mi-am luat o boxă de karaoke, acum câțiva ani, ca să repet eu cover-uri și la un moment dat derula o piesă pe care Andra o cântă cu cei de la 3SudEst. Atunci el a luat microfonul în mână și a început să cânte. În acele clipe nu mi-a venit să cred ce voce are, a fost un șoc pentru mine. Nu îmi venea să cred ce corect cântă și cât de corect atinge anumite note muzicale. Chiar dacă este talentat și este băiatul meu, sincer, nu vreau să urmeze o carieră în industria muzicală. Cred că este cel mai bine pentru el. Este foarte greu să ajungi undeva în acest domeniu, să visezi că ești sus…și când te trezești la realitate dai de tot felul de persoane care îți pun tot felul de piedici. Lui Dario îi place foarte mult fotbalul și este dedicat în totalitate pentru acest sport”, a declarat Alina Radi pentru Click!.

De ce s-au despărțit Alina Radi și Nick Rădoi

Aceasta a făcut mai multe sacrificii în viață pentru a nu renunța la cariera sa. Cea mai mare cumpănă a artistei a fost despărțirea de Nick Rădoi. Conform spuselor Alinei, fostul ei partener ar fi dorit ca ea să renunțe la cariera muzicală și să se mute în America, însă lucrurile nu au ieșit chiar așa.

„Eu am spus că am avut o relație intensă, ne-am iubit foarte mult, ne-am respectat. Când s-a rupt legătura asta, totul s-a întâmplat de la sine, pe mine mă țineau contractele din România, el nu era de acord ca eu să cânt în continuare și atunci fiecare și-a văzut de drumul lui. La începutul relației, mi-a spus că pot să cânt și în America, mi-a spus că va lua un restaurant românesc de care mă voi ocupa. Când am ajuns acolo și l-a lovit Cupidon atât de tare, nu mi-a mai dat voie să ies din casă, cum ar veni…”, a povestit Alina.