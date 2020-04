In articol:

În direct prin videocall la Teo Show, Alin, românca din Italia care a primit din nou un rezultat pozitiv pentru coronavirus, așteaptă cu nerăbdare să treacă perioada de izolare și să se testeze din nou. locuiește în aceeași casă cu soțul ei și cei doi copii, stă izolată într-una din camere și spune că nu este foarte bine din punct de vedere moral.

„Nu am o veste bună, am o veste rea. Am fost testată a doua oară și mi-a iețit în continuare pozitiv. Nu mă așteptam să fie poziiv pentru că eu pe parcursul acestei perioade m-am simțit bine, nu am avut niciun simptom. Am așteptat cu sufletul la gură să fie bine ca să pot să ies și eu din izolare măcar de Paște, nu s-a întâmplat așa. Ieri am plâns toată ziua, mă simt cu moralul la pământ.

, a povestit Alina, românca din Italia.

„În casă suntem patru, eu, soțul și copiii. Lor nu le-a făcut nimeni testul, dacă nu ajungi în starea în care să nu mai ai aer nu vine nimeni să îți facă un test. Nici până la momentul actual nu a venit nimeni, nici nu ne sună să întrebe cum ne simțim. Avem un număr de telefon la care trebuie să sunăm să spunem cum ne simțim zi de zi”, a explicat femeia prin videocall la Teo Show.

„Mi-a zis doctorița când am sunat marți dimineață să nu ies afară la familie că îi îmbolnăvesc pe toți. Eu momentan sunt purtător de virus, aceleași restricții, aceleași lucruri, dar fiind în zona Lombardiei noi nu mai putem ieși dintr-o comună în alta. Acum la noi ește Paștele și trebuie să mă rog de Corina, prietena mea, să vină aproape de noi cu cumpărături, că nu sunt magazine de români aici. Se duce, face cumpărături, le aduce până aproape de zona noastră și se duce soțul și ia cumpărăturile. Este foarte greu. O familie de italieni ne sună mereu când se duc la cumpărături să ne întrebe cum ne simțim, dacă avem nevoie de ceva, dar statul nu ne întreabă nimc, trebuie să ne descurcăm singuri”, a povestit românca, dezamăgită de măsurile pe care le iau autoritățile italiene în acest caz.

Românca din Italia, diagnosticată pentru a doua oară cu COVID-19: „Nu avem niciun fel de tratament”

Alina a petrecut șapte zile într-un spital din Italia și a fost externată, însă pe biletul de externare scria în continuare că este purtător de coronavirus.

„Mă simt bine, simptomele pe care le-am avut au fost doar trei zile de durere de cap din cele 14 zile de după spitalizare. În rest, nu am avut nimic. Nu am dureri de spate, tuse, febră, absolut nimic. Nu am mai stat în spital pentru că nu mai aveam nevoie. Mi-au spus să mai stau 14 zile și apoi să fac din nou testul. După 14 zile m-a dus, am făcut testul, am așteptat rezultatul și a ieșit din nou pozitiv. Mi-au dat iar 14 zile de carantină și pe 24 trebuie să mă duc din nou să fac testul. sper să iasă bine pentru că încep să nu mai am răbdare. Nu avem niciun fel de tratament, stăm acasă izolați. La noi aici se face izolare pe 28 zile, nu se mai face pe 14 zile pentru că multe teste au ajuns pozitive după 14 zile. Au mărit perioada de izolare”, a povestit românca diagnosticată pentru a doua oară cu coronavirus.

a mai spus alina, care speră ca următorul testde coronavirus să iasă negativ.