Alina Sorescu, declarații despre speculațiile că ar fi înșelată. Ce spune artista despre căsnicia ei: "Nu vreau să comentez"

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mai bine de zece ani. Însă, de curând, bărbatul a fost surprins alături de o femeie misterioasă, fapt pentru care s-a tot speculat faptul că acesta ar fi infidel. Cântăreața face primele declarații despre subiectul momentului.

Alina Sorescu, adevărul despre căsinica cu Alexandru Ciucu

Artista păstrează un ton optimist și merge mai departe cu proiectul școlii muzicale „Picii lui Soreasca”. Pozele apărute în presă și speculațiile că ar fi fost înșelată de soțul ei, Alexandru Ciucu, nu au făcut-o pe Alina Sorescu să reacționeze impulsiv.

În emisiunea lui Cristi Brancu, artista a preferat discreția atunci când a venit vorba despre presupusul amantlâc. „Nu vreau să comentez pentru că nu este despre mine. Nu mi-a plăcut niciodată să mă dau în spectacol sau să apar cu lucuri cu care apar personajele de carton. Nu o să fac din viața mea un spectacol doar de dragul de a se vorbi despre mine”, a spus la Exclusiv VIP, Alina Sorescu.

Cu toate că nu a negat informațiile apărute în presă, cântăreața a vorbit, totuși, despre planurile ei de viitor. „Tind să cred că m-a schimbat în bine această perioada. Eu simt că sunt mai puternică după pandemie. Mi-am vazut constant și cu grijă de drumul meu, mi-am concentrat atenția pe fetițele mele. Am școala de muzică „Picii lui Soreasca”, am avut un proiect în TVR. Simt că întotdeauna mi-au ieșit lucrurile, am avut mereu răbdare și oamenii știu că sunt un om serios”, a mărturist artista, în cadrul aceleiași emisiuni.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au căsătorit în anul 2010 și au împreună două fetițe minunate.