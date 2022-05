Alina Sorescu rupe tăcerea! A tăcut cât a tăcut, dar nu a mai suportat și a decis să spună adevărul despre divorț! „La începutul anului am introdus acțiunea”

In articol:

După ce luni întregi au încercat să ascundă situația delicată din casnicia lor, cu toate că în presă se zvonea deja că sunt în prag de divorț, iată că acum e oficial.

Alina Sorescu, primele declarații despre divorțul de Alexandru Ciucu

după ani de căsnicie și doi copii împreună. Iar dacă până acum niciunul dintre ei nu a dorit să facă declarații în acest sens, se pare că Alina a fost cea care a decis că e momentul să rupă tăcerea și să spună cum stau cu adevărat lucrurile.

Da, e adevărat că divorțează, iar divorțul a fost intentat chiar la începutul anului în curs. Chiar blondina a dezvăluit acest detaliu într-un mesaj postat chiar pe pagina sa oficială de Instagram, acolo unde a ținut să vorbească pentru prima dată despre perioada prin care trece, una deloc ușoară dacă ne uităm în urmă la ceea ce a însemnat relația și căsnicia lor, pe care mulți o considerau la un moment dat ca fiind perfectă.

Citeste si: Alexandru Ciucu, prima ieșire publică după ce s-a aflat că divorțează de Alina Sorescu. Cu cine a fost surprins de paparazzi. Declarații exclusive pentru WoWbiz.ro

Potrivit declarațiilor făcute de încă soția lui Alexandru Ciucu, acesta din urmă dorește ca până la finalizarea procesului de divorț fetițele să rămână cu el, iar pentru asta a intentat o ordonanță președințială.

Ce va urma, rămâne de văzut. Cert este că între ei nu mai există cale de întoarcere.

Mesajul postat de Alina Sorescu este următorul:

Citeste si: Ce se intampla daca stergi geamurile cu balsam de rufe: trucul care rezolva o problema ce apare des- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Dragii mei, nu voiam sa comentez pentru ca, asa cum stiti cu totii, am fost inca de copil un om discret, cu un parcurs serios si m-am tinut departe de scandaluri.

Avand in vedere ca au aparut informatii eronate in presa, este nevoie sa fac o precizare. La inceputul anului am introdus actiunea de divort, iar in cadrul acestui proces sotul meu a intentat acum o ordonanta presedintiala, in care cere domiciliul fetitelor noastre la el pana la solutionarea in instanta a procesului.

Citeste si: Prima reacție a lui Alexandru Ciucu, după ce s-a aflat că divorțează de Alina Sorescu: „Să terminăm”

Voi face tot posibilul sa imi protejez fetitele, sa muncesc pentru a le creste si sa le educ armonios, ca si pana acum. Le multumesc parintilor mei care sunt alaturi de mine si tuturor celor care in aceste zile mi-au trimis mesaje de incurajare. Alina Sorescu”, este mesajul postat în urmă cu doar puțin timp de Alina Sorescu.

În urmă cu câteva luni, Alexandru Ciucu infirma zvonurile unui divorț

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au fost în nenumărate rânduri contactați de jurnaliști, încă de la primele zvonuri legate de divorț, dar nu au dezvăluit ce se întâmplă, de fapt, între ei. Ba chiar la un moment dat, în urmă cu câteva luni, designerul a fost cel care a infirmat zvonurile, mărturisind că nu se pune problema de un divorț. Redăm mai jos declarațiile lui:

"Am mai spus-o și o spun. Nu, nu divorțăm. Nu avem niciun fel de probleme în relația de cuplu, doar ne bucurăm de discreție, preferăm să nu discutăm despre lucrurile intime.", spunea Alexandru Ciucu cu ceva vreme în urmă, pentru fanatik.ro.