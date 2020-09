In articol:

Alina Sorescu și Alex Ciucu

În ultima perioadă, tot mai multe persoane din mediul online vorbesc despre faptul că Alina Sorescu și Alex Ciucu sunt la un pas de divorț. În weekend, bărbatul a fost văzut de fani într-o ipostază neobișnuită, ceea ce i-a pus pe gânduri de internauți.

Alex Ciucu, posomorât într-un club din Mamaia

Ultima apariție a afaceristului a pus pe gânduri pe toată lumea. Se pare că Alex Ciucu s-a prezentat în acest weekend, într-un club din Mamaia, iar în tot acest timp a fost destul de abătut. Bărbatul a fost alături de încă doi prieteni, însă, pe tot parcursul acestei întâlniri, acesta a fost destul de absent. Fanii au interpretat imediat aceste gesturi și s-au gândit serios la faptul că între cei doi soți nu există o relație prea bună la momentul actual.

Citeste si: Alexandru Ciucu a pus mâna pe o avere, la ”Imperiul Leilor”! După epidemie, creatorul dispune de două milioane euro pentru relansarea afacerii! ”M-a costat pierderea controlului”

Citeste si: „Pistruiatul” face primele dezvăluiri despre cariera sa. Cum a ajuns să joace în film? - evz.ro

Citeste si: Casa în care locuiesc Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, călcată de hoți! Toată lumea era acasă! "Când au intrat, au văzut că..."

Citeste si: Alina Sorescu, prima reacţie după ce s-a vorbit despre despărţire: "Absolut nimic extraordinar"

Cei doi soți sunt căsătoriți de mai bine de 10 ani de zile, însă, în ultima perioadă aceștia nu se mai prezintă atât de mult împreună. Ba chiar mai mult, mai mulți apropiați ai cuplului susțin că există anumite discuții între cei doi artiști.

Alex Ciucu, surprins într-un club din Mamaia

Alina și Alex, mariaj de peste 10 ani

Alina Sorescu și Alex Ciucu sunt căsătoriți de mai bine de 10 ani de zile și au două fetițe minunate împreună: Carolina și Raisa. În plus, frumoasa artistă a dat vorbit despre momentul în care l-a cunoscut pe soțul ei.

Alina Sorescu și soțul ei

“Noi ne-am cunoscut în culisele Cerbului de Aur, iar Alexandru se ocupă de ţinute. Eu eram în elementul meu, pe scenă, atunci eu eram la mine acasă. Când mi-a întins mâna, am simţit fermitatea strângerii, care mi-a comunicat că da, e posibil să îmi placă de ține. Am înţeles şi mi-am dat seama cum stau lucrurile. Şi apoi aşa au stat, cum am crezut. Într-o familie trebuie să fie un echilibru. La cât este el de artist, atât de mult sunt eu calculată. Prin comparaţie suntem foarte diferiţi. Mai ales de când avem doi copii. Eu sunt foarte organizată.”, a declarat Alina Sorescu, la Antena Stars.