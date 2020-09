Alina Vidican si Cristi Borcea au format un cuplu si au doi copii

In articol:

Mai exact, după ce, tot anul, Alina Vidican a fost ținută departe de România din cauza pandemiei de coronavirus, Statele Unite și, în mod special, zona în care s-a stabilit ea fiind extrem de afectate de COVID-19, acum problemele fostei soții ale lui Cristi Borcea s-au acutizat.

Supărată până peste poate că, până acum, anul acesta nu a ajuns deloc în România pentru a-și vedea părinții, iar copiii ei cu Cristi Borcea să își vadă tatăl, Alina Vidican are, acum, motive pentru emoții cât se poate de serioase. Mai exact, spun sursele noastre, fosta soție a omului de afaceri este îngrijorată de creșterea alarmantă a cazurilor de coronavirus din Miami, cu atât mai mult cu cât amândoi copii săi s-au întors în băncile școlii.

”Cazurile din Miami s-au înmulțit, iar Alina se teme ca nu cumva să se îmbolnăvească și copiii ei. Ca orice mamă, i-a învățat tot ce trebuie să facă să se ferească de coronavirus, dar simte că tot nu este suficient. Se teme că, dacă se întâmplă ceva, situația lor chiar devine dificilă. Mai ales dacă, Doamne-Ferește, se îmbolnăvește și ea, dacă ia virusul, pentru că, atunci, micuții rămân, practic, singuri. Deja, când cei mici se întorc de la școală, au de respectat un adevărat protocol de intrare în casă pentru a se dezinfecta”, ne-a spus o sursă apropiată de familia Alinei Vidican.

Alina Vidican are de ce sa fie ingrijorata la Miami

Cristi Borcea suferă după copii săi

”Sunt nopți în care îmi dau lacrimile când mă gândesc la cei din America. Pe Gloria (fiica lui cu Alina Vidican, n. red.) nu am văzut-o de un an, Mellisa și Alex au venit în iarnă... Toți copii, nu am probleme cu ei, învață bine, sunt bine crescuți. Dar depărtarea de ei este foarte grea...”, a spus Cristi Borcea, la Antena Stars, într-un interviu în care a vorbit despre copii săi.

Alina Vidican a plecat din Romania

Alina Vidican a renunțat la România, după divorțul de Cristi Borcea

Alina Vidican și Cristi Borcea au divorțat acum 4 ani, moment în care, după îndelungi negocieri, timișoreanca a părăsit, alături de copiii ei, România și s-a mutat în miami, loc în care, de altfel, s-a desfășurat mare parte a poveștii de dragoste trăită alături de omul de afaceri. E adevărat, precizau sursele noastre pe atunci, Alina Vidican nu a plecat cu mâna goală în Miami, ea beneficiind de o rentă lunară substanțială, iar restaurantul pe care îl avea Cristi Borcea acolo a ajuns pe mâna ei.