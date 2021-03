Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, iubește din nou! Blondina și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat misterios!

In articol:

Alina Vidican l-a uitat definitiv pe fostul ei soț, Cristi Borcea, de care a divorțat în urmă cu circa cinci ani de zile. După separare, blondina și-a luat copii și s-a mutat în Miami, America, pentru a-și limpezi gândurile și pentru a trece peste suferința provocată de despărțire.

Cristi Borcea, în schimb, a avut un alt mod de a se „vindeca”. Afaceristul s-a căsătorit cu Valentina Pelinel, care i-a dăruit trei copii.

Cu toate acestea, Cristi Borcea nu a uitat de ceilalți urmași pe care îi are în Statele Unite și a mărturisit, în urmă cu mai mult timp, că uneori plânge când se gândește la ei, dar știe că sunt pe mâini bune și este mulțumit de modul în care sunt crescuți și educați de Alina Vidican.

„Sunt nopți în care îmi dau lacrimile când mă gândesc la cei din America. Pe Gloria (fiica lui cu Alina Vidican, n. red.) nu am văzut-o de un an, Mellisa și Alex au venit în iarnă… Toți copii, nu am probleme cu ei, învață bine, sunt bine crescuți. Dar depărtarea de ei este foarte grea…”, a declarat Cristi Borcea.

După plecarea în America, nu s-a mai știut mai nimic despre Alina Vidican, blondina încercând să se țină departe de lumina reflectoarelor, dar iată că mama ei a postat o fotografie care o înfățișează alături de un bărbat misterios!

Alina Vidican și bărbatul misterios

Alina Vidican și-a refăcut viața, după divorțul de Cristi Borcea

Blondina nu a stat degeaba de când a părăsit România. Deși a plecat cu inima frântă, iată că viața ei sentimentală este pe un trend ascendent.

Ultima postare de pe Facebook a Marianei Vidican , mama vedetei, o înfățișează pe Alina alături de un bărbat misterios.

Blondina arată mai bine ca niciodată, iar din imagine se poate citi pe chipul ei că este fericită din nou.

Cel mai probabil secretul pentru felul în care arată este pentru că iubește și este iubită. Alina Vidican nu a făcut nicio declarație în aces sens și încă nu s-a afișat cu niciun bărbat pe rețelele de socializare după despărțirea de Cristi Borcea.

Alina Vidican și Cristi Borcea

Cristi Borcea avea o relație cu Valentina Pelinel încă din timpul căsniciei cu Alina Vidican

În cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, difuzată pe Kanal D, Cristi Borcea a dezvăluit că relația cu actuala soție a început încă din timpul căsniciei cu Alina Vidican, iar divorțul a venit ca urmare a acestei situații.

„De cand am vazut-o a doua oara, am zis ca va fi cu mine si va fi mama copiilor mei. Tot timpul am fost cu ea. Chiar daca m-am insurat cu Alina. Nu i-am cerut sa puna capat casniciei, era intr-o relatie care scartaia de foarte multi ani. Ne-am placut. A fost o femeie care a luptat foarte mult. Cand am intrat in inchisoare i-am zis ca are apartament in New York, sa se duca. Mi-a zis: „Indiferent cat stai, nu pot sa traiesc fara tine, vreau sa lupt pentru tine, raman aici. Nu ma intereseaza nimic, stau dupa tine!. Am facut cea mai buna alegere si cea mai buna afacere a mea de pana acum ”, a povestit Cristi Borcea.