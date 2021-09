Alina Vidican, primele declarații după ce s-a recăsătorit. Când îl aduce fosta parteneră a lui Cristi Borcea pe actualul ei soț în România?

In articol:

Alina Vidican și Claude Senhoreti trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor, de când au devenit oficial soț și sotie. Cei doi îndrăgostiți au povestit, într-un interviu recent, cum a decurs mult așteptatul eveniment, dar și cum au ajuns să se cunoască și să se îndrăgostească iremediabil.

Alina Vidican și Claude Senhoreti, primele declarații ca soț și sotie

Alina Vidican și-a găsit fericirea în brațele lui Claude Senhoreti, după divorțul de Cristi Borcea, tatăl copiilor ei. Frumoasa blondină radiază de fericire acum, căci a avut parte de nunta la care a visat dintotdeauna și de un bărbat care o adoră. Soțul vedetei a povestit că se înțeleg foarte bine și consideră că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Mai mult, Claude a mărturisit că el și partenera sa au chiar și multe pasiuni comune, însă cea pentru cursele de mașini l-a făcut pe bărbat să se gândească că nu poate pierde șansa de a o avea pe Alina alături o viață întreagă: "Și eu sunt fericit, am fost binecuvântați amândoi, am fost sortiți, ne plac aceleași lucruri, va fi o adevarată plăcere să îmi împart viața cu Alina. Ea este mereu la curse cu mine, este prezentă, niciodată nu m-am gândit că mă voi mai căsatori în viața asta, dar ea m-a făcut să mă răzgândesc.

Ea e pasionată de curse și am zis că nu pot să las să îmi scape o astfel de femeie. Când Alina vine la curse, mă așteaptă, are răbdare, știe că trebuie să mă concetrez înainte, mă susține, îmi aduce apă, prosoape, dar nu-mi spune nimic, ca să nu mă deconcentrez. Nunta a fost o mare provocare, mulți dintre membrii familiei mele nu au putut veni din cauza Covidului. Din cauza aceasta am avut doar jumătate din numărul de invitați doriți.", a declarat Claude Senhoreti, în cadrul unui interviu televizat.

Când își va aduce Alina Vidican soțul în România?

Alina Vidican și soțul ei și-au început povestea de iubire după ce au făcut cunoștință în cadrul unei petreceri aniversare, în urmă cu 4 ani.

De atunci, totul s-a dezvoltat frumos în relația lor și au decis că este momentul să facă pasul cel mare, unindu-și destinele: "Sunt lucruri frumoase în viața mea. Ne-am cunoscut acum patru ani, nunta a fost minunată, a fost obositor, dar frumos. Ne-am cunoscut la o petrecere.", a povestit Alina, în cadrul aceluiași interviu.

Frumoasa blondină urmează să își aducă partenerul și în România, unde Claude este foarte entuziasmat să ajungă, căci a cunoscut deja o parte dintre prietenii soției sale: "Ca un brazilian bun ce sunt, întotdeauna este bine să sărbătorim, acum am și eu familie în România, am cunoscut și prieteni de-ai ei, și cultura românească este asemănătoare cu cea braziliană. Plănuim să venim curând în România, sunt foarte entuzismat de această călătorie în România. Românii au vorbit frumos de Alina și m-au făcut fericit, vreau să venim probabil luna viitoare, măcar 2-3 săptămâni.", a mai spus soțul Alinei Vidican.