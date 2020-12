Alina Vidican și afacerea din Miami! Ce decizie a luat fosta soție a lui Cristi Borcea

Alina Vidican, stabilită în Miami, pare să facă tot ce îi stă în putință pentru a salva afacerea pe care i-a lăsat-o Cristi Borcea, restaurantul pe care îl deține acolo având probleme serioase, la fel ca toată industria HORECA, din cauza pandemiei de coronavirus.

In articol:

Din acest motiv, Alina Vidican a decis să pună la punct un program cât se poate de promițător cu ocazia Crăciunului, sperând că, măcar așa, va reuși să îi aducă pe românii din zonă – nu puțini la număr – în restaurantul pe care îl deține.

Așa că, pentru Crăciun, Alina Vidican, după ce s-a sfătuit cu mama sa, a decis să transforme restaurantul într-un loc în care românii pot gusta bucate tradiționale ”ca la mama acasă”. Așa că, fără să stea pe gânduri, după ce le-a arătat și eplicat angajașilor săi ce vrea să facă, Alina Vidican a conceput un meniu special pentru Crăciun. Și, așa cum e obiceiul, Alina Vidican nu a uitat nimic din ceea ce și-ar dori cineva să aibă la masa de Crăciun.

Alina Vidican duce o viata de vis in Miami

Astfel, în meniul care costă 40 de dolari de persoană, Alina Vidican a inclus o gustare rece tradițională formată din piftie, lebăr, salata de boeuf, brânzeturi asortate și roții umplute cu vinete, felul doi fiind format din sarmale în foi de varză cu mămăligă, cârnați de casă și cotlet de porc la cuptor. Evident, în prețul meniului nu sunt incluse băuturile tradiționale, Alina Vidican punând la dispoziție un sortiment vast de țuică, răchii și pălincă, toate pentru ca românii să simtă, tradițional, Crăciunul.

Alina Vidican are un restaurant in MIami

Cristi Borcea suferă după copii săi

”Sunt nopți în care îmi dau lacrimile când mă gândesc la cei din America. Pe Gloria (fiica lui cu Alina Vidican, n. red.) nu am văzut-o de un an, Mellisa și Alex au venit în iarnă... Toți copii, nu am

probleme cu ei, învață bine, sunt bine crescuți. Dar depărtarea de ei este foarte grea...”, a spus Cristi Borcea, la Antena Stars, într-un interviu în care a vorbit despre copii săi.

Alina Vidican a renunțat la România, după divorțul de Cristi Borcea

Alina Vidican și Cristi Borcea au

divorțat acum 4 ani, moment în care, după îndelungi negocieri, timișoreanca a părăsit, alături de copiii ei, România și s-a mutat în miami, loc în care, de altfel, s-a desfășurat mare parte a poveștii de dragoste trăită alături de omul de afaceri.

E adevărat, precizau sursele noastre pe atunci, Alina Vidican nu a plecat cu mâna goală în Miami, ea beneficiind de o rentă lunară substanțială, iar restaurantul pe care îl avea Cristi Borcea acolo a ajuns pe mâna ei.