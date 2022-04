Alinei Pușcaș i s-a făcut rău înainte de a urca pe scenă! Prezentatoarea TV a ajuns la perfuzii: „Am apelat la ajutoare”

In articol:

Alina Pușcaș este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV și, de asemenea, are una dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul autohton. A reușit să găsească un echilibru între viața profesională și cea personală, iar atunci când nu este la filmări, petrece tot timpul alături de cei trei copii, dar și de soțul ei.

Ultima perioadă a foart foarte grea pentru vedeta de televiziune, care a început din nou filmările la o emisiune și în același timp se pregătește pentru a se muta la casă nouă. Când nu este în fața camerei de filmat, atunci Alina Pușcaș este acasă și face ultimele pregătiri pentru marea mutare.

Doar că tot efortul pe care îl depune la muncă și acasă și-a spus cuvântul. Organismul ei a cedat și a avut nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanță: „Nu am avut de ales...Am apelat la ajutoare”, a scris Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.

Alina Pușcaș[Sursa foto: Instagram]

Alina Pușcaș a ajuns la perfuzii: „ A fost o săptămână în care am tras puțin prea mult de mine”

Prezentatoarei TV i s-a făcut rău chiar înainte de începerea filmărilor, așa că a sunat la numărul de urgență 112 și a chemat ambulanța.

Medicii au intervenit de urgență și i-au administrat o perfuzie, pentru a o pune pe picioare. Alina Pușcaș a fost îngrijită în cabina de machiaj, iar ea a filmat totul pentru a-i pune la curent pe internauți cu starea ei de sănătate.

Imediat după ce au plecat cadrele medicale, vedeta și-a pus rochia pe ea și a ucrat pe scenă. Ea a făcut și primele declarații pentru fanii ei din mediul online, în care le-a explicat motivul pentru care a ajuns în această situație.

„Între timp să știți că mi-am revenit. A fost vorba despre o perfuzie cu multe vitamine, nu o pefuzie „molotov”, cum spunea Temișan și am revenit pe scenă, pentru că nu putem să ne oprim. A fost o săptămână în care am tras puțin prea mult de mine și s-au adunat. Dar așa îmi place mie, cu energie multă, cu luptă multă, că așa e frumos. Între timp, pentru că mi-am revenit, am urcat pe secnă, o să vă mai postez câteva filmulețe de aici”, a mai dezvăluit Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș[Sursa foto: Instagram]