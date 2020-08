Adrian Iancu de la Puterea Dragostei despre bani

In articol:

De curând, Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei” a decis să vorbească despre banii pe care îi încasează, ca vloger, din Youtube, explicând totodată că nu face, de fapt, declarații mai mult sau mai puțin incomode despre alți concurenți pentru a câștiga sume serioase, ci din plăcere.

Unul dintre foștii concurenți de la ”Puterea Dragostei” au devenit vlogeri și, normal, notorietatea uriașă pe care le-a adus-o emisiunea, i-a făcut să câștige sume mai mari sau mai mici de bani din această activitate. Cu toate acestea, singurul care a vorbit franc despre banii a fost Adrian Iancu, fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” care, de la ieșirea din emisiune se iubește cu Larisa, fostă concurentă și ea a reality-show-ului care face furori în România.

”Din 14 iunie 2019 până în august anul acesta am făcut 1382,34 dolari. Asta înseamnă 100 de dolari pe lună, aproximativ 400 de lei! Aviz pentru toată lumea! Nu fac Youtube pentru bani, nu vorbesc de Puterea Dragostei pentru bani! Nu am vorbit de Bianca (Bianca Comănici, câștigătoarea celor două sezoane, concurenta cu care, de-a lungul timpului a avut nenumărate conflicte, n. red.) pentru bani, nu am vorbit de absolut nimeni ca să fac bani pe Youtube! Sper să se trezească toată lumea la realitate cu toate vorbele proaste!!! Dacă fac ceva pe Youtube o fac din plăcere și ca să mai interacționez cu voi. Eu nu spun adevărul pentru bani! Spun ce trebuie spus. Sper să vadă cțt mai multă lume! Nu mîă vând pentru bani cum o fac alți foști colegi”, a precizat Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei”, aluziile sale fiind de-a dreptul străvezii la anumite personaje cu care s-a tot certat de-a lungul timpului.

Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei”, scandaluri cu Jador și Bogdan Mocanu

Adrian Iancu și Jador s-au contrat în mai multe cazuri, atât în săpatele camerelor de luat vederi, cât și în public, cei doi certându-se chiar și în studioul WOWbiz.ro. De altfel, la acea vreme, lucrurile păreau atât de tensionate între cei doi încât oricine ar fi putut jura că Adrian Iancu și Jador de la ”Puterea Dragostei” se vor urî până la sfârșitul timpului. ”Eu cu Jador și cu Mocanu ne-am împăcat de mult timp. Că nu am făcut noi publice aceste împăcări nu cred că vă deranjează și nu cred că datorăm nimănui explicații”, a spus Adrian Iancu de la ”Puterea Dragostei” pe contul său de socializare fiind, deja, sătul probabil de întrebările pe care amicii săi virtuali le pun pe această temă. ”Nu afectează pe nimeni viața noastră privată. Nu am făcut vloguri și alte colaborări așa cum se obișnuiește pentru că eu am coloană vertebrală și prietenia pe care o am cu ei este în afara Youtube-ului și în afara televizorului. (...) Alții care s-au mâncat de [email protected]# se ling acum prin vloguri și la evenimente și de ei nu se spune nimic.

Adrian Iancu și Larisa de la ”Puterea Dragostei”, relație serioasă

Adrian Iancu și Larisa, cei doi concurenți de la ”Puterea Dragostei” din primul sezon par să fie cel mai stabil cuplu din emisiune, ei rezistând, și acum, împreună în ciuda mai multor zvonuri cu privire la despărțirea lor. Mai mult decât atât, cei doi par să colaboreze și în plan profesional, nu doar în cel personal, Adrian Iancu fiind cel care filmează videoclipurile muzicale ale blondinei Larisa de la ”Puterea Dragostei”. În altă ordine de idei, au dezvăluit cei doi, acum ceva vreme, pentru WOWbiz.ro, planurile de viitor pe care le au nu exclud o căsătorie, Adrian Iancu și Larisa de la ”Puterea Dragostei” considerându-se, deja, ca și soț și soție.