Am aflat totul despre petrecerea de nuntă a lui Armin Nicoară și Claudia Puican: "Poate facem un copil până atunci" Dezvăluiri în premieră | EXCLUSIV

Armin Nicoară vorbește despre scandalul cu Georgiana Lobonț, nașa lui de cununie. Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, artistul menționează cum a început acest scandal, dar și adevărul care se află în spatele unui zvon de la care a izbucnit totul.

Armin Nicoară, totul despre petrecerea de nuntă și copil

Printre altele, Armin Nicoară a vorbit și despre cariera sa muzicală, dar și despre noua lui piesa pe care o lansează alături de tatăl lui care este una de tip duel.

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt cununați civil și religios, dar nu au făcut încă petrecerea de nuntă. Artistul a promis că va fi ceva frumos, grandios, pe măsura lor. Într-un interviu exclusiv, Armin a dezvăluit când și unde va avea loc marele eveniment, câți invitați vor fi și ce tradiție vrea să păstreze. Artistul a mai aruncat o bombă: poate până la petrecere va avea un bebe, să fie ocupat și cu organizarea botezului.

"După ce am făcut cununia religioasă și cea civilă, când ne mai întâlnim la masă toată familia, discutăm când facem nunta, când punem, când programăm. În momentul de față nu mă ajută timpul. Îmi este foarte greu, am și emoții, pentru că cred că sunt mulți peste 1000 de persoane. E foarte greu. Am plecat acum 24 de persoane în vacanță și ne-am pierdut în aeroport. Nici nu am sală de evenimente în Timișoara și când trebuie să îi pun la masă, știu de la nunta fratelui meu, au preferințe. Eu așa aș fi vrut, în Timișoara, să plec de la mama de acasă, că așa-i tradiția, dar nu știm. Sper să găsim și timpul și puterea necesară să organizăm. Legat în tot anul, cred că am doar două sau trei zile libere. Nu știu când o să pot să organizez nunta. Acum, dacă chiar nu reușesc, dacă dă Domnul să am și un copil, poate organizăm botez și nuntă.", a declarat Armin Nicoară, în exclusivitate.

Armin Nicoară, adevărul despre scandalul cu Georgiana Lobonț

În prezent, Armin Nicoară este implicat într-un scandal de proporții, alături de Georgiana Lobonț. S-a zvonit că artista și soțul ei divorțează, iar Armin, cumva, a ajuns să fie prins la mijloc. Saxofonistul lămurește subiectul explică întreaga situație.

"Eu în momentul de față am o soție foarte frumoasă, iubitoare, eu o iubesc. Nu pot să o dau pe Claudia pe altcineva. Dacă nu îmi plăcea de Claudia, chiar îi spun de fiecare dată că nu știu cum mi te-a dat Domnul, ești perfectă, exact cum vizualizam eu înainte, acum tu ești exact cum am vrut eu. Nu cred că există altă fată, doar că...unde este problema pentru multă lume. Eu colaborez și cu nașa Georgiana și cu alții. În melodiile mele clar, se cântă de iubire, de dragoste, mai pupă o fată, ia în brațe o fată, ochii tăi, gura ta și bineînțeles că eu nu aduc pe altcineva să joace rolul, trebuie să îl joc eu. O mai iau pe nașa Georgiana în brațe, cum e și în melodia pe care am lansat-o de curând, Sistemul Româncelor, la un moment dat spune sărută fetele. Normal că eu am sărutat-o pe obraz, bineînțeles, pe nașa Georgiana. Doar că, lumea a spus cumva, din ce a declarat nașul, că din cauza mea. Nu cred că nașul Rareș a spus în interviul pe care l-a dat, să pronunțe undeva numele meu, să spună ceva de mine și ce a spus acolo, cred că spune de mai mulți ani. Eu cu Georgiana mă cunosc de vreo 3-4 ani, nici nu știu și nu cred că dintr-un simplu îmbrățișat sau compliment...un cuplu nu se desparte din treaba asta. Nici nu știu exact ce se întâmplă, dacă e despărțire sau nu, nici nu vreau să mă bag, nu sunt în măsură. Ei sunt nașii mei, au o familie frumoasă. Au și doi copii și eu la rândul meu îmi doresc să am copii și cred că am ceva de învățat de la ei.", a mărturisit Armin Nicoară, în interviul pentru WOWnews.

