„Am aparat de oxigen” Cum se descurcă Anca Pandrea, la aproape 11 ani de la moartea lui Iurie Darie!? Văduva regretatului actor, vizitată doar de prieteni, din când în când

Anca Pandrea încă suferă după pierderea soțului ei, Iurie Darie. Deși au trecut aproape 11 ani, actrița încă îi simte lipsa regretatului ei partener și își duce traiul așa cum poate.

Ei bine, recent ea a oferit un interviu, prin care a făcut dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă. De asemenea, actrița a mărturisit și cine o ajută în viața de zi cu zi, pentru a trece mai ușor peste momentele neplăcute. Iată destăinuirile triste!

Cum se descurcă Anca Pandrea, la aproape 11 ani de la moartea lui Iurie Darie?

Anca Pandrea și Iurie Darie au trăit o frumoasă poveste de dragoste, exact ca în filme. Cei doi au fost împreună mai bine de 25 de ani și au împărțit binele și răul la doi.

Însă, anul 2012 a fost unul extrem de greu, mai ales pentru actriță, care și-a văzut sufletul pereche sfârșind tragic, după ce a suferit un atac cerebral vascular.

Regretatul actor a murit la vârsta de 83 de ani, iar în urma lui a rămas partenera sa de viață, care își duce traiul modest așa cum poate.

În cadrul unui interviu, ea a mărturisit că are ajutor din partea prietenilor și adesea o sprijină prin diferite atenții sau compania lor. Totodată, actrița a dezvăluit că încă se confruntă cu anumite probleme de respirație.

„Sunt bine cu toate… și cu sănătatea sunt bine. Mulțumesc lui Dumnezeu că am prieteni, am mulți oameni buni lângă mine care vin, stăm de vorbă, râdem, glumim. De fiecare dată când vin la mine, niciodată nu vin cu mâna goală. Ba vin cu înghețate, ba mă ajută cu apă pentru oxigen pentru că de un an am aparat de oxigen fix, iar de două luni portabil”, a mărturisit Anca Pandrea, pentru click.ro .

Actrița nu mai respectă tradițiile de toamnă, de când și-a pierdut partenerul de viață

Toamna este sezonul în care majoritatea gospodinelor pregătesc provizii pentru iarnă, precum castraveți la borcan sau zacuscă. Se pare că pentru Anca Pandrea nu mai este un obicei pe care să îl respecte de când a murit Iurie Darie. Aceasta a mărturisit cu sinceritate că cel mai mult le plăcea amândurora să mănânce dovleac murat.

„Chiar dacă vine toamna nu mă pregătesc să pun murături. O singură dată am pus murături când trăia Iura după care nu am mai pus. Cel mai mult ne plăcea dovleacul murat. Este un deliciu”, a mai spus Anca Pandrea, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

