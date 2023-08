„Am avut roluri mici” Maria Popovici a vorbit deschis despre provocările din viața de artist. Când se va lansa filmul în care este protagonistă: „Am muncit din greu”

In articol:

Maria Popovici este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din țara noastră. Numele său a apărut în mai multe producții cinematografice de succes din țara noastră. Mai mult decât atât, artista este cunoscută în mod special pentru show-urile sale de stand-up comedy, acolo unde strânge o mulțime de fani, care o apreciază datorită carismei și umorului său.

Întotdeauna pozitivă și cu vorbele la ea, Maria Popovici a povestit despre noul film în care va apărea, dar și cum a fost să se reîntoarcă pe platourile de filmare.

Maria Popovici, va juca un rol principal într-o producție cinematografică

Scena și platourile de filmare nu îi sunt deloc străine Mariei Popovici. În ciuda faptului că spune că până acum a interpretat doar roluri secundare, artista este foarte fericită, întrucât urmează să fie protagonista unui film care se preconizează ca va avea un succes răsunător. Mai mult decât atât, este foarte sinceră când vine vorba despre viața sa profesională, motiv pentru care a mărturisit că nu întotdeauna reușește să ia casting-urile la care participă, însă nu se lasă demoralizată.

„Sunt actriță și am mai jucat în filme, doar că am avut roluri mici. Acesta este primul meu film mare, asta pentru că până acum am avut doar roluri mici, acum este prima dată când am avut un rol principal. Chiar de curând am fost la un casting și sincer nu cred că o să-l iau. Dar da, normal că sunt deschisă oricând să joc în orice film. Este meseria mea practic.”, a mărturisit Maria Popovici pentru ego.ro.

Se pare că actrița a avut un program încărcat din punct de vedere profesional.

Deși a muncit foarte mult în timpul filmărilor și a dat tot ceea ce are mai bun pentru ca totul să iasă perfect, nu vrea încă să se laude, ci preferă ca publicul să vadă filmul în cinematografe.

„Nu filme peste filme, ci un film. A fost foarte mișto. Am muncit din greu și cred că o să iasă ceva bine, dar nu vreau încă să mă bucur sau să mă laud. Hai să îl vedem în cinematografe”, a mai spus actrița pentru sursa menționată anterior.

Filmul „Moartea în vacanță”, este o comedie produsă de Mircea Bravo, în care Maria Popovici va fi protagonistă, însă vor apărea și mulți alți actori cunoscuți și apreciați din țara noastră.

Maria Popovici, mărturisiri despre producțiile cinematografice [Sursa foto: Facebook]