"Am avut un moment în care puteam alege să plec" De ce a decis Mirela Vaida să rămână în emisiunea pe care o moderează de câțiva ani? Motivul pentru care nu a acceptat alte oferte

Mirela Vaida a reușit, de-a lungul timpului, să-și construiască un renume în televiziune. Și-a clădit o carieră impresionantă și a devenit una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV prin prisma emisiunilor moderate.

În ultimii ani a ales, totuși, să rămână fidelă aceluiași proiect și nu a dorit să accepte alte oferte. Motivul pentru care nu a semnat cu alte posturi concurente a fost dezvăluit chiar de către vedetă, în cadrul unui interviu recent.

Motivul pentru care Mirela Vaida nu a vrut să prezinte altă emisiune, în ultimii ani

Mirela Vaida se numără printre cele mai apreciate și mai urmărite prezentatoare TV din România. A avut plăcerea, de-a lungul carierei, să prezinte emisiuni de renume, care au ajuns în topul preferințelor telespectatorilor, dar în ultimii ani a preferat să rămână fidelă unui singur proiect. Motivul, spune ea, îl reprezintă chiar echipa cu care lucrează zi de zi.

Vedeta nu s-a ferit să recunoască că a primit multe oferte și a avut oportunitatea de a părăsi emisiunea pe care o moderează, dar a cântărit destul de bine situația, înainte de a lua o decizie: "Echipa, e foarte simplu. Îți faci o echipă, te sudezi cu ea, ești împreună la bune și la grele, noi chiar am trecut prin multe bune și rele, aceste lucruri reprezintă o anumită energie care se construiește acolo. Ai încredere în echipă, știi că echipa nu te lasă, știi că echipa trece cu tine prin foc și prin sabie. Este foarte greu să găsești oameni loiali. Televiziunile sigur că pot să vină cu tot felul de oferte. Unele pot să fie serioase, altele nu.

Depinde de tine dacă te duci după steluțe și artificii sau dacă îți dorești să construiești lucruri care să dureze. Eu am ales să rămân cu echipa, deși am avut un moment în care puteam alege să plec. Am făcut-o pentru că mi-am dat seama că nu pot să fiu doar eu și să gândesc de azi pe mâine. Eu trebuie să fiu împreună cu acest motor care lucrează ca într-o redacție de știri zi și noapte. Sunt niște copii acolo în redacție care vin dimineața la 9 și pleacă seara la 9. Exact așa stau lucrurile, zi de zi. Mi-am dat seama că noi așa funcționăm.", a povestit Mirela Vaida, pentru ego.ro.

Mirela Vaida, recunoscătoare pentru echipa ei: "Este vorba despre oameni"

Mirela Vaida a dezvăluit și de ce este atât de important spiritul de echipă pentru ea. Prezentatoarea TV a povestit că există situații în care nu s-ar putea descurca de una singură, dacă colegii nu i-ar fi alături, să-i dea o mână de ajutor: "Am ajuns să îmi pice subiecte în timpul emisiunii. Mi se zice: "Cutărescu nu mai vrea să intre sau nu mai răspunde la telefon. Ce facem? Vorbește tu până reușim să luăm legătura cu următorul sau cu alt caz!". Știu că habar nu am ce o să se întâmple, dar știu că echipa este acolo și îmi spune: "Ia telefonul!".

Habar nu am cine este la telefon, dar știu că în acel moment o să înțeleg povestea și o să merg odată cu situația și o să o înțeleg. Sigur că totul vine și dintr-o experiență pe care am acumulat-o, dar înseamnă și multă încredere în oamenii de lângă tine. Asta m-a făcut să rămân, echipa. Emisiuni se mai găsesc, televiziuni mai sunt, după cum vezi, apar foarte multe, dar este vorba despre oameni. Oameni dedicați muncii lor, determinați să facă lucruri și uniți nu mai găsești pe toate drumurile. Eu apreciez foarte mult echipa.", a mai spus Mirela Vaida, pentru sursa citată.

