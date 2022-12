”Am cedat, nu credeau că o să rezist” Tania Popa, luni la rând în comă. De ce o vacanță cu familia s-a transformat în cel mai mare coșmar

In articol:

Tania Popa este una dintre prezențele mondene care nu apare mai niciodată tristă în fața publicului ei. Actrița este cunoscută și apreciată pentru talentul, umorul, sinceritatea și transparența de care a dat dovadă mereu cu fiecare apariție a sa.

Însă, chiar și așa, afișându-se cu sufletul deschis în fața tuturor, sunt și aspecte legate de trecutul ei, de familie și copilărie, pe care nu mulți le cunoscut.

Citește și: Blestemul „otrăvirii” a lovit-o şi pe câştigătoarea de la Fermă! Tania Popa şi-a pierdut tatăl: „A murit dintr-un accident stupid, s-a otrăvit din greşeală”

Tania Popa a fost la un pas de moarte

Nici ea, spune Tania, nu și le mai aduce aminte în totalitate, căci, după cum subliniază, are memorie selectivă și preferă să își amintească doar lucrurile benefice prezentului.

Însă, pe canalul de YouTube „TheXclusive”, vizibil emoționată, Tania Popa s-a reîntors în timp și a rememorat o amintire deloc plăcută.

Citeste si: HOROSCOP pentru NOUL AN 2023! Ce previziuni oferă noul an pentru toate zodiile!- kfetele.ro

Citeste si: Carmen Tănase, la un pas de moarte.“Paralizie de la gât în jos!”- bzi.ro

În primii ani de viață, o vacanță cu familia avea să se transforme într-un coșmar. Pe vremea când actrița avea doar trei ani, împreună cu părinții și sora sa, Tania Popa a ajuns într-un centru de relaxare.

Acolo trebuia ca sora ei să urmeze un tratament, dar și ca familia să se bucure de natură și să se relaxeze. Astfel că într-o bună zi, cu toții, de la mic la mare, au luat-o la pas prin pădure, moment în care, totul a trecut la de extaz la agonie.

Din neatenție, Tania a căzut pe un cuib de viespi și nimic nu a mai putut să o salveze de înțepăturile insectelor.

Tania Popa, luni la rând în comă [Sursa foto: Captură video]

Citește și: Foto| Tania Popa s-a reapucat de muzica! Actrita le-a cantat tinerilor, dintr-un club, in limba rusa

Ceea ce a făcut ca, atunci când tatăl a reușit, într-un final, să fugă cu ea prin pădure, corpul să îi cedeze. Așa se face că luni la rând, actrița a fost în comă și nimeni nu îi dădea șanse mari de supraviețuire. Și asta pentru că era mult prea mică și mult prea fragilă pentru multele înțepături pe care le-a suportat.

Doar o minune a făcut ca după lunga perioadă de agonie, Tania Popa să își revină și să le readucă zâmbetul pe buze părinților.

”Eu cu părinții mei și cu sora mai mare eram la un sanatoriu unde se făceau tot felul de tratamente, eram acolo pentru sora mea, la tratament. Ne plimbam prin pădure și asta e ultima imagine: cum noi mergem la vale prin acea pădure, după care mi se rupe filmul. Am alunecat și am căzut cu fundul într-un cuib de viespi sălbatici și am deranjat. Și tot acel cuib de viespi m-a înțepat continuu, continuu până când am cedat, probabil cu capul. Știu din poveste că ai mei nu puteau să dea viespile jos de mine, le dădeau cu mâinile jos și ele urcau. Atunci taică-miu m-a luat în brațe și a început să fugă prin pădure, printre tufișuri, dar a fost cam târziu, probabil pentru creierul meu. Pentru cât eram eu atunci a fost mult prea mult, m-am făcut cât un balon roșu, toate înțepăturile alea și-au spus efectul și am fost în comă un pic, câteva luni. Nu credeau că o să rezist pentru că era destul de grav, eram prea mică, probabil dacă eram mai mare, poate ar fi fost altfel, dar creierul meu nu a știut să gestioneze acel incident”, a spus Tania Popa, în emisiunea ”În oglindă”.