„Am crezut că e Denisa” Au apărut noi imagini cu sosia Denisei Răducu! Fanii regretatei artiste nu și-au mai putut lua ochii de la Mariana

Sosia Denisei Răducu încă mai naște numeroase controverse în mediul online cu imaginile pe care le postează. Fanii regretatei artiste nu pot să treacă cu vedere aceste asemănarea izbitoare cu Mariana, tânăra care parcă este soră geamănă cu artista.

Mariana a revenit pe TikTok cu noi filmulețe, unele chiar realizate pe vechile melodii ale Denisei Răducu. În secțiunea de comentarii, fanii au intervenit spunând că, pentru o fracțiune de secundă, au crezut că e chiar Denisa în persoană.

„Pentru o secundă, am crezut că e Denisa”, „Mi s-a făcut pielea de găină. Semeni izbitor”, „O vedeam pe Denisa.”, sunt câteva dintre comentariile oamenilor surprinși de asemănarea dintre cele două.

Tatăl Denisei Răducu, răpus de durere chiar și la aproape 5 ani de la moarte fiicei sale

Părinții Denisei Răducu sunt îngenuncheați de durere chiar și acum, la circa 5 ani jumătate de la cumplita pierdere.

Cu durere în glas, tatăl artistei a povestit recent că se duce la mormântul fiicei sale o dată la două zile și că peste tot în casă are tablouri cu fiica sa fericită și aranjată, pe scenă.

„Ce să fac? Sunt cu serviciul, cu casa, cu ale mele. Nu am cum să trec niciodată peste moartea fiicei mele. Au trecut cinci ani și jumătate, de atunci, foarte greu, inexplicabil de greu. De când s-a întâmplat tragedia asta...din

două în două zile merg la cimitir la ea să îi aprind o lumânare pentru că îmi este frică să nu ia cavoul foc...știți povestea cu cavoul care i-a luat foc după ce a fost înmormântată, în primul an de la o lumânare, nu? A fost un șoc pentru mine! Mi se rupe inima de dorul fiicei mele, dar nu am ce să fac, trebuie să accept viața asta care nu este de multe ori corectă.

Atunci când merg la cimitir la ea nu îi fac poze la mormânt pentru că nu pot să le am în telefon. Mi se rupe sufletul dacă găsesc așa imagini cu ea în telefon. Am tablouri cu Denisa în casă, atunci când era bine, era pe scenă, era veselă și aranjată. Nu îmi doresc să am imaginea ei altfel”, a declarat Emilian Răducu pentru Click!.