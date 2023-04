”Am crezut că nu o să fac față” Karmen a vorbit abia acum despre cea mai grea provocare a vieții sale. Prin ce a trecut fata lui Minune de când a devenit actriță

In articol:

Karmen Simionescu s-a făcut remarcată ca artistă, călcând pe urmele tatălui său, dar aducând în fața fanilor săi un alt gen muzical decât cel prin care s-a consacrat Adrian Minune.

Mulți ani, chiar și după ce a devenit mamă de fată, artista a făcut o prioritate din muzică, iar rezultatele muncii sale au fost pe măsură.

Karmen Simionescu, experiențe inedite pe platoul de filmare

Însă, de ceva vreme, pe lângă muzică, fiica lui Andrian Minune mai activează într-un domeniu: actoria.

De când face parte din distribuția filmului pus în scenă de Lia Bugnar și Anghel Damian, Karmen spune că a avut parte de multe experiențe noi.

Încă de când a văzut scenariul s-a îngrozit de unele secvențe, dar s-a pus pe treabă și la momentul filmării, spune ea, totul a ieșit impecabil.

Dar, chiar și cu multă muncă și antrenamente intense, cântăreața spune că cel mai greu moment de pe platoul de filmare a fost acela când a trebuit să își jelească tatăl, din film, decedat.

Greu sau ușor, Karmen este bucuroasă că a reușit să își îndeplinească prin acest rol mai multe dorințe: de a fi actriță și de a se vedea pe marele ecran.

“Foarte multe am făcut pentru prima oară. M-am jelit, nu am plâns. A trebuit să joc secvența când tatăl meu din film murea, așa că, ca să o fac cât mai real, a trebuit să mă gândesc la asta și să mă pun în pielea personajului. M-am gândit la ce este cel mai cumplit pe lumea aceasta. Eu zic că asta am reușit pentru prima dată în viața mea. A fost pentru prima oară în viața mea când m-a ținut cineva de gât, când m-a furat cineva, când mi-a pus un sac pe cap. I-am zis chiar mamei în timp ce citeam scenariul. Am crezut că nu o să fac față, în sensul în care trebuia să primesc un telefon, să diger informația, să vărs pe marginea drumului din cauza șocului și să trec prin tot felul de schimbări de stare. Am zis: “Mamă, cum fac asta?”. M-am pus pe pregătiri din prima secundă în care am primit scenariul. A fost destul de greu, dar de mică mi-am dorit să fac asta, să fiu actriță și să joc într-un film sau serial. Mi s-a și îndeplinit una dintre dorințele mele, m-am văzut pe marele ecran de la cinema, când am văzut premiera pentru sezonul doi”, a spus Karmen, conform Ego.ro.

Și pentru că acum este și cântăreața, dar, mai nou, și actriță, având deja experiență în domeniu, întrebată dacă ar renunța la vreuna dintre cele două cariere în detrimentul alteia, bruneta a exclus cu desăvârșire acest aspect.

Karmen spune că, de fapt, actoria și muzica merg mână în mână, căci, mai ales la un concert, este nevoie ca artistul să ofere publicului anumite emoții, pe care este musai să le trăiască și el intens.

“Nu pot să aleg una. De multe ori, ele merg mână în mână. În muzică faci și videoclip-uri unde trebuie să joci anumite roluri dacă este nevoie. Oricum, performance-ul în sine, de pe scenă, ține puțin de actorie. În momentul în care un artist pune la cale un show, totul este o opera de artă. Este exact ca punerea în scenă a unei piese, te gândești la emoție, la ce transmite piesa, dacă transmite sensibilitate trebuie să oferi mai departe acel sentiment. Asta facem noi, artiștii, fie că este prin dans, muzică sau actorie”, a mai adăugat artista.