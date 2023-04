„Am deja. Sunt liberă” Deea Maxer a dezvăluit subtil ce se întâmplă în viața ei! E mai încrezătoare ca niciodată după divorțul de Dinu!

In articol:

S-au iubit ani la rând și părea că nimic nu va rupe legătura care exista între ei de 18 ani. Din exterior păreau cuplul perfect, dar doar ei știau ce se ascunde, de fapt, în spatele zâmbetelor cu care se afișau în spațiul public.

Deea și Dinu Maxer au luat prin surprindere pe toată lumea atunci când au anunțat divorțul, iar asta pentru că nimeni nu bănuia că există probleme în căsnicia lor. În ceea ce o privește pe dansatoare, aceasta pare că a trecut deja peste despărțire, cel puțin așa lasă să se înțeleagă din mesajele pe care le postează în mediul online.

Deea Maxer dă de înțeles că e hotărâtă să se ridice după divorț

Cu siguranță nu e ușor pentru niciunul dintre ei, ambii trec printr-o perioadă grea, dar cu toate astea au decis să rămână în relații bune și să se respecte, mai ales că au doi copii împreună, iar tensiunile i-ar afecta și pe aceștia.

În ultima perioadă, fosta soție a lui Dinu Maxer a început să posteze pe rețelele de socializare mai multe mesaje subtile, prin care dă de înțeles că e fericită și mai încrezătoare ca niciodată.

Să fie oare adevărat? Doar ea știe ce se ascunde în spatele acestor postări, cert este că își dorește să fie mai puternică și să vadă binele din orice situație. Asta spune și ultima poveste de pe Instagram, acolo unde a distribuit următoarele cuvinte:

„Am deja tot ce am nevoie. Tot ceea ce am este tot ce am nevoie. Orice îmi doresc voi primi, pentru că realitatea mea este creată de mine. Am succes, sunt pașnică, sunt liberă, sunt înțeleaptă, sunt energie potențială și ar trebui să mă ridic ca Phoenix. Sunt sănătoasă, sunt bogată, sunt putere, sunt talent”, este citatul distribuit de Deea Maxer în mediul online.

Dinu Maxer a sperat până în ultima clipă că se vor împăca

Invitat în urmă cu câteva săptămâni în emisiunea lui Cristi Brancu pentru a clarifica situația divorțului dintre el și Deea, Dinu Maxer a ținut să menționeze faptul că el și-a dorit o împăcare până în ultimul moment, dar din păcate acest lucru nu a mai fost posibil. Acesta chiar a recunoscut că Deea a fost cea care a inițiat despărțirea, ba chiar și-a dat prima verigheata jos de pe deget pentru că nu mai simțea.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și care în ultima perioadă nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea(...)

La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică(...)

Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva. Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele... Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu (...)

Noi vom rămâne împreună toată viață,noi vorm rămâne părinții acelorași copii pentru care avem tutelă comună. Autoritatea Tutelară când a venit la noi și a văzut că am cumpărat apartamente în aceeași scară, când au văzut înțelegerea dintre noi, au zis ok, Adreas a vrut la tată, fata la mamă. Ei au văzut lucrul ăsta ca pe unul benefic”, a declarat Dinu Maxer în emisiunea lui Cristi Brancu.