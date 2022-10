„Am depășit baremul a două miliarde de lei” Brigitte și Florin Pastramă se laudă cu o afacere super profitabilă. Care este cheia succesului cuplului monden

In articol:

De când a început pandemia de coronavirus și până acum, deși situația a revenit la normal din punct de vedere al sănătății, dar ne confruntăm cu o criză economică, sunt și personalități care nu simt efectul prețurilor tot mai ridicate.

Vorbim de soții Pastramă care se laudă cu un stil de viață trăit în lux și opulență și asta pentru că veniturile lor sunt însemnate, ceea ce îi face să nu

cunoască grija zilei de mâine.

Brigitte și Florin Pastramă se laudă cu o afacere super profitabilă [Sursa foto: Facebook]

Brigitte și Florin Pastramă fac bani cu nemiluita

Astfel, după ce și-a luat o casă în valorare de 400.000 de euro în Dubai, dar și-a schimbat și vechea mașină, cu un bolid electric de 150.000 de euro, Brigitte Pastramă spune că aceste cadouri pe care și le face sunt drept răsplată pentru munca pe care o depune alături de soțul ei.

Cei doi muncesc cot la cot cu angajații lor și spun că și așa au deficit de personal, însă își dau interesul să facă treabă bună și să își satisfacă fiecare client.

Afacerea prin care se ocupă de organizarea evenimentelor pentru copii a înflorit în ultimul an și, deși mai sunt două luni până la sfârșitul lui 2022, calculele făcute le arată deja că și-au dublat veniturile față de 2021.

Și asta pentru că cerințele sunt numeroase, motiv pentru care agenda lor este plină pentru următoarea perioadă.

Iar un mare secret al succesului de care se bucură pe plan profesional ar fi faptul că, deși totul s-a scumpit pe piață, cei doi soți au decis să rămână la aceleași prețuri, demonstrând astfel clienților că țin la buzunarele lor, iar ei, la rândul lor, le-au rămas fideli.

„Afacerea personală, cea cu organizarea de evenimente speciale pentru copii, îmi merge bine. Aș putea chiar spune că sunt în cea mai bună perioadă a mea. Lucrez cot la cot cu soțul meu, Florin, și lucrurile merg bine. Și asta chiar dacă avem și un mic deficit de personal, dar reușim să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm. În sensul că eu fac, spre exemplu, și munca unui dispecer care preia comenzile. Ca atare, vă garantez că în următoarele 30 de zile nu am niciuna liberă! Vă spun doar atât: dacă acum un an aveam un rulaj de un miliard de lei, anul ăsta am depășit deja baremul a două miliarde de lei! Și asta fără a vinde alcool la petrecerile noastre, fiindcă credința nu ne dă voie să facem asta”, a declarat Brigitte Pastramă, conform Playtech.