„Am dormit în dric două ore” Cum a ajuns Anamaria Prodan să doarmă în mașina mortuară de sute de mii de euro?! Este mai mult decât încântată de achiziția ei 

Anamaria Prodan își surprinde fanii din ce în ce mai tare, căci acum trăiește una dintre cele mai bune perioade din viața sa, după cum chiar ea a declarat în numeroasele interviuri din ultima vreme. De curând, însă, vedeta s-a implicat într-o nouă afacere, pe care o gestionează împreună cu asociata sa, Gabriela Lucuțar.

Concret, este vorba despre o firmă de pompe funebre, iar cele două au mers tocmai până în Italia, pentru a achiziționa ultimul model de dric, care a costat nu mai puțin de 100.000 de euro.

Ei bine, Anamaria a condus mașina mortuară din Italia până în România, dar la un moment dat, atât ea, cât și asociata ei, au simțit nevoia să se odihnească și, pentru că nu au găsit niciun hotel în drumul lor, cele două au decis să doarmă chiar în dric.

„Am dormit în dric două ore. Am condus foarte mult și ne doream să ajungem mai repede acasă și n-am găsit hotel și am zis la ora aia să dormim două ore. Înainte, aveam senzația că dacă dorm lângă un sicriu iese cineva și mă prinde, acum, noroc că mașina are două locuri în față și două în spate, nu e un dric normal. Și i-am zis ei să doarmă în spate, că eu acolo nu dorm. Eu nu mi-am dat seama că mă vedeam dinăuntru și eu de pe telecomandă, că poți să-l deschizi cât vrei, e ca la Rolls Royce pe tavan cu steluțe.(...) Asta e mașina cu care și președinții sunt îngropați”, a dezvăluit Anamaria Prodan, în cadrul emisiunii ”Online Story by Cornelia Ionescu”, difuzată pe canalul de YouTube WOWnews.

Anamaria Prodan și-a ales sicriul

Deși sună dur, Anamaria Prodan susține că deja și-a ales sicriul. Vedeta spune că, înmormântarea, la fel ca alte evenimente din viața oamenilor, ar trebui tratată ca atare, motiv pentru care i se pare că organizarea trebuie realizată în cel mai mic detaliu.

„Eu mi-am ales și ce sicriu o să am și cum o să arate. Eu cred că înmormântarea, la fel ca și nunta, botezul și orice petrecere, trebuie aranjată pas cu pas. Ce-ar fi să-mi aranjeze mie cineva ceva ce nu mi-ar plăcea?! Eu care toată viața am vrut să am cele mai frumoase chestii și atunci am zis că mai bine pun eu lucrurile la punct din timpul vieții”, a mai spus Anamaria Prodan.