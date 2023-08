„Am dreptul la viață” Dana Roba rupe tăcerea despre presupusul iubit! A recunoscut totul, după ce s-a zvonit că ar avea o relație cu bărbatul alături de care s-a afișat în ultima perioadă

In articol:

Dana Roba a fost zărită în ultima perioadă alături de un alt bărbat, iar gurile rele s-au grăbit să spună că Beni, tânărul cu care a fost surprinsă brunetă, ar fi chiar iubitul ei.

Dana Roba, prima imagine alături de noul ei iubit

Ei bine, în acest sens, tânăra a decis să spună acum tot adevărul despre întreagă situație și a explicat în cadrul unei postări pe Instagram cine este Beni, bărbatul la brațul căreia a fost văzută în ultimele zile.

Dana Roba a trecut prin momente cumplite după ce soțul ei a lovit-o cu bestialitate cu un ciocan. Chiar dacă bruneta știe că va avea un drum lung de parcurs pentru a se recupera, nu a exclus varianta de a-și reface viața, la un moment dat.

În urmă cu câteva zile, Dana a fost surprinsă într-un centru comercial din Timișoara, în compania unui bărbat necunoscut. Dacă atunci s-ar fi zvonit că ar fi noul ei iubit, bruneta a declarat că Beni este doar un prieten.

Make-up artistul a făcut o publică o fotografie cu ea și Beni, însoțită de o descriere în care povestește ce relație are, de fapt, cu acest bărbat.

„Beni: Un prieten foarte bun care mi-a fost alături în cele mai cumplite momente ale vieții mele. După ce fostul soț m-a bătut cu bestialitate, și a vrut sa îmi ia viața, cu zeci de lovituri de ciocan, Beni a contactat familia, pentru că își dorește să mă viziteze la spital cu un buchet de flori. A fost sigur ca voi murii, a fost distrus, dar s-a rugat pentru mine și viața mea. Când am ieșit din comă a venit la spital, iar de-atunci mi-a fost alături atât cât a putut.

Cele care m-ați judecat, nu mă îngropați de vie, am dreptul la viața ca oricare altă femeie.”, a scris Dana Roba pe Instagram.

Dana Roba nu își permite financiar să se opereze la frunte și la nas

Dana Roba a povestit că mai are nevoie de două intervenții, care vor avea loc în toamnă, însă momentan nu are resursele financiare necesare pentru a acoperi costurile. Bruneta a mai explicat că merge zilnic la terapie, pentru a se vindeca și psihic, nu doar fizic.

Citește și: „Sunt însărcinată” Discuția la care nimeni nu se mai aștepta, dintre Dana Roba și fiica sa, a surprins pe toată lumea! Make-up artista nu s-a ferit să o facă publică

„Eu mă simt foarte bine! Merg la terapie în fiecare zi să mă vindec. Următoarea operație o am programată în octombrie – noiembrie. Vreau să îmi fac fruntea, care mă ajunge undeva la 2.000 de euro, plus nasul, că și el a fost foarte afectat. Momentan nu am banii necesari pentru cele două intervenții. Plus că nu mi-am recuperat nici banii, aia 20.000 de euro, dar aștept. Încă nu a început nici procesul!”, a declarat Dana Roba pentru Click.r o.