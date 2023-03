"Am emoții" Schimbarea care are loc în viața Alinei Sorescu, după despărțirea de Alexandru Ciucu. Colegii au dat-o de gol: "O să zâmbească mai mult"

In articol:

Alina Sorescu este mai fericită ca niciodată. Chiar dacă ultima perioadă din viața ei nu a fost una tocmai bună, artista se pregătește să schimbe total acest lucru. A anunțat că își dorește să aducă mai multe zâmbete în viața ei, dar și în viețile oamenilor care o apreciază, iar pentru a reuși se folosește de cea mai mare pasiune a ei: muzica.

Citește și: „Mai poate fi ceva între noi?” Toată lumea a auzit-o pe Alina Sorescu! Artista, mesaj cu subînțeles pentru Alexandru Ciucu, în plin divorț?

Alina Sorescu bifează reușită după reușită în plan profesional

După divorțul de Alexandru Ciucu, bărbatul cu care a trăit o frumoasă poveste de dragoste ce a durat mult timp, Alina Sorescu bifează reușită după reușită. Artista nu se lasă deloc doborâtă de ultimele evenimente ce au avut loc în viața sa în ultima perioadă și demonstrează ca de fiecare dată cât de puternică este. Recent, vedeta și-a surprins fanii după ce a postat pe rețelele de socializare un videoclip direct din studio, alături de Edward Sanda. Se pare că prezentatoarea TV urmează să lanseze o nouă melodie prin care vrea să împrăștie numai zâmbete și veselie.

„Alina Sorescu: Suntem la studio. Gata piesa, Edi? (n.r. către Edward Sanda). Am niște emoții.

Edward Sanda: Urmează piesa nouă de la Alina Sorescu.

Citeste si: Mesajele emoționante primite de mama Geta de la fiicele sale, cu ocazia zilei de naștere: „Ești o mamă cum rar există în lume”. Surorile Sterp se mândresc cu cea care le-a dat viață- kanald.ro

Citeste si: O femeie gardian, filmată în timp ce sugea degetul unui deținut într-o închisoare. Imaginile au fost făcute publice| VIDEO- stirileprotv.ro

Alina Sorescu: După "Tot ce-a fost, a fost" vine "Schimb de zâmbete", abia aștept!

Edward Sanda: Să zâmbiți mai mult după ce ascultați piesa asta! După ce o să o asculte, o să zâmbească mai mult!

Alina Sorescu: Așa să fie", a fost discuția dintre cei doi.

Citește și: Alina Sorescu se teme că Alexandru Ciucu i-ar putea lua fiicele. Divorțul dintre cei doi se va finaliza în scurt timp: „Există posibilitatea de a nu avea fetițele lângă mine”

Citeste si: „S-a chinuit!” Văduva artistului a rupt tăcerea despre moartea lui Nosfe și a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, în ultimele sale clipe!- kfetele.ro

Citeste si: Buna Vestire 2023. Ce este bine să faci în această zi importantă pentru a avea parte de sănătate? Tradiții și obiceiuri străvechi!- stirilekanald.ro

Citeste si: Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, dezvăluiri neașteptate despre artistă:”Lumea a judecat-o foarte greșit, fără să se știe motivul. Vrea copii”- radioimpuls.ro

Alina Sorescu, despre custodia comuna a celor două fiice

După mulți ani în care s-au iubit, Alina Sorescu și fostul său partener de viață și-au spus adio. Fostul cuplu au împreună două fiice, Carolina și Raisa, pe care le iubesc enorm. În urma procesului de divorț și la cel de custodie a micuțelor, instanța a decis acum câteva zile ca fetițele să petreacă timp atât cu mama lor, cât și cu tatăl, oferindu-le astfel custodie comună. Dacă Alexandru Ciucu se bucură de verdictul dat de către magistrați, nu același lucru se poate spune despre fosta lui soție. Prezentatoarea TV a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care le mărturisea celor care o urmăresc că va lupta pentru ca fetele să stea cu ea, așa cum a fost și până acum. Motivul invocat de artistă a fost impactul emoțional pe care l-ar putea avea această decizie asupra micuțelor, deoarece nu le va fi deloc ușor să fie plimbate tot timpul de la un părinte la altul.

„A fost un an greu cu procese și ordonanțe și încerc cu toată ființa mea să rămân demna în demersul meu de a avea și eu si fetele o viață liniștită. Soluția pronunțata astăzi de instanta este ca fetițele să stea o săptămână la mama și o săptămână la tată. Voi lupta de această dată eu până la capăt și voi face apel pentru a demonstra ce este mai bine pentru fetițe, pentru a le crește într-un mediu stabil, așa cum le-am crescut de când le-am născut. Nu va fi ușor, pentru că tatăl lor și-a schimbat cu totul atitudinea față de copii în acest an și cere drepturi egale cu mama. Sper ca fetiț ele să nu fie plimbate dintr-o parte în alta până la 18 ani, pentru că acest program este bulversant pentru ele, le va putea dezechilibra emoțional și afecta procesul educațional și de creștere. Am permis tatălui să se implice din momentul în care și-a arătat disponibilitatea, dar trebuie însa să ne gândim că sunt fetițe de 9 si 6 ani, că au nevoie de stabilitate și păstrarea unei rutine de zi cu zi, mai ales pentru programul școlar. Sper ca judecătorii să înțeleagă ca acest program nu este bun pentru orice copil și în orice condiții. Declarația avocatei mele Nicoleta Popescu este următoarea: «Soluția nu are o bază legală, nu ia în considerare drepturile și interesele minorelor și ale mamei, va afecta echilibrul emoțional al fetițelor și este total nepractică, fiind de natură a perpetua și accentua situația tensionată dintre parți, ceea ce în mod evident este contrar intereselor minorelor».”, a scris Alina Sorescu în online.

Alina Sorescu și fiicele ei [Sursa foto: Instagram]