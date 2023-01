"Am făcut hemoragie internă, era să mor" Otilia Bilionera ne-a dezvăluit cel mai greu moment prin care a trecut, care s-a transformat în trauma vieții ei | EXCLUSIV

In articol:

Otilia Bilionera este una dintre cele mai talentate și cunoscute artiste de la noi din țară. Cu toate că se bucură de succes în cariera sa, vedeta a trecut prin mai multe dezamăgiri cu privire la viața amoroasă.

Otilia Bilionera își spune trauma vieții

Acum, însă, a întâlnit bărbatul de care este foarte îndrăgostită și în brațele căruia se simte în siguranță. De curând, cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei turc.

Otilia bilionera, deși este tânără, a trecut prin foarte multe experiențe, din păcate, multe dintre ele fiind neplăcute. Are și câteva traume în viața ei, dar cea mai mare a avut loc în Turcia. Era la un pas să își piardă viața și nimeni nu a fost lângă ea. Artista și-a pus sufletul pe tavă și a povestit totul pentru WOWbiz.ro.

"Eu am trecut prin multe. Una dintre ele este cea cu managerul, dar nu o să spun acuma că am fost mințită și furată și așa. Cred că cea mai mare traumă a mea pe care am trăit-o și în urma căreia am rămas cu atacuri de panică, încă mai cer ajutorul specialistului, psihiatrului este atunci când am avut o hemoragie internă și era să mor. Fiind singură în Turcia și neavând pe nimeni cu mine, întotdeauna când mă simt rău încep să intru în panică, pentru că mă gândesc să nu retrăiesc acele momente, au fost foarte traumatizante pentru mine.", a declarat Otilia Bilionera, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Otilia Bilionera e speriată de căsătorie

Otilia Bilionera se iubește cu un turc și deja bat clopotele pentru nuntă. Într-un interviu exclusiv cu WOWbiz, cântăreața ne-a dezvăluit că deși e un eveniment extrem de fericit, ea nu e prea încântată, ba chiar spune că e speriată de ce urmează. Otilia Bilionera a fost mai sinceră ca niciodată în ceea ce privește relația ei.

"Am vrut să țin secret, să uimesc pe toată lumea. S-a întâmplat totul foarte repede și sunt și eu luată așa prin surprindere, nu știu ce se întâmplă. Într-adevăr se vorbește despre nuntă, nu îmi vine să cred că se întâmplă. Deocamdată sunt într-o relație, dar se vorbește că s-ar putea să mă mărit. Când aud de măritiș, încep să...Îmi place să fiu cu cineva ca și cum aș fi măritată, dar totuși să nu fiu legată de tot. Mă sperie ce-i drept, nu-mi place. Nu-mi plac nici nunțile, dar va trebui să le fac într-o zi. Cred că e timpul.", a spus Otilia Bilionera, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

