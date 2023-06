”Am făcut o operație nereușită” Nicoleta Guță a spus de ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Vedeta va recurge iar la o intervenție

In articol:

În urmă cu mai mulți ani, Nicoleta Guță făcea pereche cu tatăl său, fiind la acel momentul unii dintre cei mai râvniți artiști de la noi.

Aparițiile lor TV erau la ordinea zilei, iar ea nu se lăsa mai prejos de cunoscutul său părinte și lansa piesă după piesă, solo sau alături de ”Regele manelelor”, așa cum își spune Nicolae Guță.

Citește și: Să n-o mai recunoști! Cum arată Nicoleta Guță după ce a dispărut ani la rând din lumina reflectoarelor. Imagini rare și cu mama cântăreței, femeia care i-a dăruit cinci copii lui Nicolae Guță

Nicoleta Guță a avut parte de o operație nereușită

Însă, de ceva timp, despre Nicoleta Guță nu s-a mai știut nimic, căci a dispărut complet din lumina reflectoarelor, mulți întrebându-se ce se întâmplă cu fiica manelistului.

Acum, însă, după multe supoziții făcute de fanii ei, în cadrul unui interviu televizat, fiind cea mai proaspătă apariție publică a ei, Nicoleta Guță a vorbit despre motivele care au ținut-o departe de lumina reflectoarelor.

Citeste si: Hemoroizi externi – cauze si metode de tratament

Manelista spune acum că problemele de sănătate au făcut-o să își pună cariera pe locul doi, ce-i drept, doar pentru o perioadă, căci nu are de gând să se lase de muzică.

Citește și: Nicoleta Guță a luat bani de la Stat! Cum a ajuns ANAF-ul să-i vireze 10.000 de lei în conturi fiicei regelui manelelor? EXCLUSIV

Și asta pentru că a avut și are în continuare o problemă cu sinusurile. Fapt pentru care, din cauza unei sinuzite cornice și a unei deviații de sept, a ajuns și pe masa de operație.

Doar că, din păcate, după intervenție, Nicoleta Guță a avut și mai mari probleme. Și asta pentru că operația a fost una nereușită, care i-a și scăzut dramatic imunitatea și care nu îi permite acum să respire așa cum trebuie.

”Din păcate pentru mine am avut câteva probleme cu sinusurile. Am avut o sinuzită cronică, o deviație de sept și atunci a trebuit să rezolv. Am făcut o operație, dar din păcate nereușită. Răcesc mai ușor. Dumnezeu a fost bun și vocea nu a fost afectată. Pe nara dreaptă deloc (n.r. nu respiră)”, a declarat Nicoleta Guță, la un post de televiziune.

Citeste si: „Am fost salvată în ultimul moment.” Ce boală a avut Lumința Anghel. Artista și-a deschis de abia acum sufletul- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 2 iunie 2023. Ce sărbătoare este vineri? Este dezlegare la pește!- stirilekanald.ro

Citeste si: „Cum poate să mintă în halul ăsta?” George Burcea nu a mai suportat și a răbufnit în urma atacurilor Andreei Bălan- radioimpuls.ro

Citește și: Nicoleta Guță a fost bătută de fostul soț în noaptea nunții. Momentele cumplite prin care a trecut: "M-a bătut în noaptea nunţii..."

Astfel că, din dorința de a se face bine complet, dar și pentru că după operație i-a apărut un chist pe partea dreapta a sinusurilor, în viitorul apropiat va ajunge iar pe mâna medicilor specialiști.

De data aceasta speră ca lucrurile să meargă bine, să se vindece și să nu aibă probleme cu vocea, căci acum, chiar dacă prima operație nu i-a reușit, măcar glasul nu i-a fost afectat.

”Anul acesta urmează o mică intervenție. Am un mic chist pe partea dreaptă și va trebui să îl îndepărtez. Nu știu cât de dureroasă va fi. Aceasta este singura mea problemă”, a mai spus fiica lui Nicolae Guță.