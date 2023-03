„Am făcut puțin scandal” Marinela Mavrodin a rămas fără ajutor pentru bebeluș! Cum se descurcă tânăra mămică acum, de una singură

In articol:

Marinela Mavrodin a devenit mămică pentru prima dată pe data de 18 februarie 2023. Nașterea i-a adus multe emoții în contradictorii, dovedindu-se a fi mai dificilă decât s-ar fi așteptat, după ce a fost nevoită să facă cezariană de urgență.

Din fericire, perioada critică a trecut după doar câteva zile de spitalizare, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” putându-se bucura ulterior de primele zile în postura de mămică.

De când l-a adus pe lume pe micuțul Matthias Andrei, Marinela Mavrodin a avut ajutor de nădejde în casă, pe cele două bunici ale băiețelului. De astăzi însă, tânăra a rămas singura responsabilă de bebeluș. Pe cât de firesc ar fi acest lucru, pe atât de emoționant și copleșitor poate fi pentru o tânără mămică primele zile în care se ocupă de una singură de bebelușul ei, iar Marinela Mavrodin simte din plin aceste lucruri.

Marinela Mavrodin a rămas fără ajutor pentru bebeluș

Emoționată, Marinela Mavrodin și-a anunțat admiratorii din mediul online că, începând de astăzi, ea și iubitul său, Robert, se vor ocupa exclusiv de creșterea băiețelului lor, lăsând impresia că nu se simte pe deplin pregătită pentru acest pas, însă nu poate contesta dorința și sentimentul unic de

a fi trup și suflet lângă primul ei copil.

„Am făcut puțin scandal, dar ne-am revenit repede (n.r. a vorbit în numele copilului, în mod ironic). De azi suntem singuri, bunicuțele au plecat. Să înceapă distracția!”, a scris Marinela Mavrodin în mediul online.

Marinela Mavrodin a fost nevoită să facă cazariană de urgență

Marinela Mavrodin și-a revenit cu greu în fire după ce medicul i-a dat vestea că este necesar să intre în operație de cezariană de urgență, pentru că, în urma unui control, a constatat că micuțul nu mai crescuse în greutate. Primele zile de după naștere s-au dovedit a fi cu totul neliniștite pentru tânăra mămică. Din fericire, perioada dificilă a trecut, iar acum Marinela Mavrodin și Robert se pot bucura de minunea din viața lor.

„Știu că nu am intrat să vorbesc cu voi, dar credeți-mă că am fost foarte panicată. S-a întâmplat totul foarte repede, nu credeam, mai aveam cel puțin două săptămâni, mă gândeam că o să fie bine, o să nasc natural. Programasem cezariana pe data de 1 martie, că am zis că până atunci poate mi se rupe apa și bebe vine natural. Am fost vineri la doamna doctor, să îl monitorizăm, când am făcut ecografia, doamna doctor a constatat că bebe nu a mai luat în greutate, placenta dădea semne să îmbătrânească, când mi-a spus m-am panicat atât de tare încât mi-a crescut tensiunea la 15. Mi-a zis că bebe nu mai crește, nu se mai hrănește și că cel mai bine e să îl scoatem.

Momentul în sine, când a venit bebe, când l-am auzit că plânge, efectiv am început să plâng și am plâns în hohote. A fost un pic mai micuț, pentru că în ultima săptămână nu a luat în greutate. A fost cel mai frumos sentiment din viața asta. E atât de micuț și de drăgălaș și seamănă 99,9% cu tată, n-are nimic de la mami, dar iubesc asta Mâine cred că o să ne externăm. Momentan l-au băgat și la lampă, pentru că a făcut icter. În rest, este în regulă, a scăzut doar 100 de grame și nu prea a vrut să pape, abia de astăzi a început să mănânce mai bine. Am stat cu sufletul la gură până acum, până a venit doamna doctor și mi-a spus că este din ce în ce mai bine”, a spus Marinela în mediul online.