”Am fost la 65 de terapeuți”. Costin Dămășaru, de la pacient, la ”cititor” de creiere: „Mi-am dezvoltat propriul sistem”

Costin Dămășaru este un nume sonor în lumea celor care caută să înțeleagă creierul uman, să se vindece, să evolueze și să descopere neuroștiința.

Acum, numele său înseamnă fondator și director general al unui centru de cercetare în augmentarea performanțelor neuronale, însă până să ajungă în acest punct, el spune că a trecut prin iad.

Costin Dămășaru, de la pacient, la ”cititor” de creiere [Sursa foto: Captură video]

Costin Dămășaru, de la agonie la extaz

Cinci ani, atât i-a luat lui Costin să înțeleagă cu ce se luptă, să se vindece și să îi poată ajuta și pe alții, devenind un model și un erou. Timp în care a trecut, în zadar, pragul a zeci de cabinete medicale, a primit diferite diagnostice, însă, în cele din urmă, a reușit să învingă, neacceptând că viața lui se poate termina brusc și fără a cunoaște cauza.

Acum a trecut de la pragul de pacient diagnosticat cu tinitus la cel de deslușitor al creierului uman. După 65 de terapeuți pe mâna cărora a ajuns, chin și lecții învățate, Costin Dămășaru a învățat cum să se vindece pe el, dar și cum să îi trateze și pe cei aflați la nevoie ori pe cei dornici de a-și atinge potențialul maxim.

El spune că, alături de alți cercetători de renume, reușește acum să înțeleagă multe enigme ale creierului și să dea mai departe din ceea ce viața l-a făcut să învețe pe propria piele.

Astfel a ajuns să lucreze prin trei modalități eficiente și să constate că, zi de zi, oameni acționează și gândesc conștient doar în proporție de 15%, o lume întreagă, misterioasă, fiind în interiorul fiecăruia dintre noi, la nivel neuronal.

”Am fost la 65 de terapeuți, a fost iad, cinci ani, am experimentat multe forme de terapie dintre cele mai căutate, am învățat, am lucrat și cu unul dintre cei mai buni psihologi din Olanda și mi-am dezvoltat propriul meu sistem, cel mai eficient, prin care învățăm cum să comunicăm eficient, elocvent, direct cu creierul. Noi suntem un laborator de descifrare a limbajului creierului uman. Sunt trei mari modalități prin care comunicăm cu subconștientul: imaginație, simbolistică și vis. Noi folosim imaginația și simbolistica la centru și acasă folosim visele. Noi suntem 15% conștienți, 85% suntem subconștienți, adică suntem un întreg rezervor de informații, este o lume întreagă ascunsă în interiorul nostru”, a spus Costin Dămășaru, în cadrul emisiunii "În oglindă", moderată de Mihai Ghiță.