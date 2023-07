”Am fost prost” Culiță Sterp, reacție dură după ce a fost țepuit cu mii de euro de către un prieten. Ce vrea acum manelistul în schimbul banilor?

In articol:

Culiță Sterp, pe lângă aprecierile muzicale pe care le primește, este admirat de o mare comunitate de oameni și pentru felul în care este și se comportă cu cei din jur.

Mulți spun că manelistul este un exemplu la capitolul dăruire, fiind un om cu suflet mare.

Ce-i drept, nu de puține ori, el a spus sau a arătat public binele făcut altora, primind în schimb numai cuvinte de laudă.

Culiță Sterp a fost păgubit cu aproape 2 mii de euro

Însă, în același timp, a vorbit public și despre pierderile pe care le-a suferit de-a lungul vieții, cea mai mare fiind suma colosală pe care i-au furat-o din casă, cu tot cu seif.

Însă acum, pe rețelele de socializare, după ani buni în care a fost tras pe sfoară, Culiță Sterp nu a mai rezistat și a izbucnit.

Cântărețul ”l-a dat în gât” pe cel căruia i-a împrumutat aproape 2.000 de euro în urmă cu trei ani, bani pe care nu i-a mai văzut nici până în ziua de azi.

Nu doar că a spus cum s-au cunoscut și cum a ajuns să îl ajute cu bani, dar manelistul a și publicat conversațiile avute cu cel aflat la celălalt capăt al firului.

După lungi și dese amânări din partea tânărului, Culiță Sterp l-a avertizat că îl va face, după cum spune, de râs în mod public, căci nu mai are nevoie de bani.

Nu lipsa lor l-a deranjat pe fiul cel mare al mamei Geta, ci, subliniază aceasta, faptul că s-a dovedit că bărbatul în cauză este doar un țepar, nu un om care avea nevoie de ajutor.

Tocmai de aceea, acum Culiță Sterp spune că s-a decis să facă totul public pentru ca fostul lui amic să nu mai facă și alte victime și toată lumea să știe este este el de fapt.

”DISTRIBUIȚI, VĂ ROG, TOATĂ LUMEA! Nu am făcut niciodată o asemenea postare, dar oamenii ca ăsta din poza, asta merită, făcuți de rușine, să-i știe toată lumea! I-am dat la băiatul ăsta, acum 3 ani, o sumă de bani împrumut nu e o sumă mare, 1700€ (o mie șapte sute euro) dar pentru el se pare că e ceva, că de-aia nu mi i-a mai dat înapoi nici în ziua de azi. Nu stau în banii ăia, pe mine mă deranjează altceva! Fac această postare ca să-l vedeți si să vă feriți de el că se bagă în seamă cu voi, se “împrietenește” să vă câștige încrederea si după vă cere bani împrumut și eu ca prostul am pus botul acum 3 ani pentru că aveam niște prieteni comuni și așa a ajuns în anturajul meu și, mai ales că, e de la mine din județ, din Brad mai exact. Recunosc că am fost prost cu P mare, asta e, dar nu e vorba de asta, că nu am stat din banii ăia, repet, de aia nici nu mă interesează de ei că i-am pierdut, pe mine mă deranjează că am fost băiat bun cu el și l-am ajutat când a avut o problemă și el m-a luat de fraier. Am pierdut eu sute de mii de euro când mi s-a luat seiful din casă, eu sunt omul care știu să pierd, că Dumnezeu mi-a dat dublu înapoi, pentru că știe sufletul meu, dar nu sunt omul care acceptă să fie luat de prost de un papagal. Așa ceva n-am pățit în viața mea, știu că o să-mi fie învățătură de minte! Vă rog #distribuiți toată lumea, măcar să știu că nu mai face asta și altcuiva!”, este mesajul publicat de Culiță Sterp, pe conturile sale de socializare.