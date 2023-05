„Am fost și cu 17” Bogdan de la Ploiești a mărturisit public că s-a iubit cu mai multe femei în același timp! Ce i-a spus apoi Biancăi Drăgușanu în față: „Nu cred că era vorba despre mine. Glumești, nu?”

In articol:

Bogdan de la Ploiești este pe culmile succesului, fiind unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, dar și unul dintre cei mai râvniți bărbați.

Manelistul este cunoscut pentru muzica pe care o face, dar și pentru cuceririle în rândul doamnelor și domnișoarelor.

Bogdan de la Ploiești a mărturisit public că s-a iubit cu mai multe femei în același timp [Sursa foto: Captură video]

Bogdan de la Ploiești, viață amoroasă ca-n filme

Iar acum, pentru că profesional se știe totul despre el, invitat în emisiunea ”Detectorul de minciuni”, Bogdan de la Ploiești a vorbit fără perdea și despre viața sa amoroasă.

Astfel, pe canalul de YouTube ”TheXclusive”, Bogdan de la Ploiești a făcut o mărturisire la care nimeni nu se aștepta.

În fața Biancăi Drăgușanu, cântărețul a recunoscut că a fost o vreme când învârtea femeile pe deget, căci avea, în același timp, nici mai mult, nici mai puțin de 17 iubite.

Nu mai știe acum cum arătau toate, dar, în tinerețe, așa cum îi place lui să spună, și-a îndeplinit toate fanteziile, fiind pregătit acum și de lucruri mai serioase.

Plus că, atunci când alerga de la o domniță la alta, îl ajutau foarte mult și serile în care alcoolul punea stăpânire pe el.

Bianca Drăgușanu: Ai fost cu mai multe fete în același timp?

Bogdan de la Ploiești: Nici nu știu ce să mai zic, că eu mai am și o problemă. Eu când beau uit tot ce am făcut. Nu mai știu ce s-a întâmplat. Păi am fost și cu 17 odată.

Bianca Drăgușanu: Deci răspunsul este da?

Bogdan de la Ploiești: Da, normal.

Bianca Drăgușanu: Dar mai ții minte cum le cheamă?

Bogdan de la Ploiești: Cum să nu țin minte? Pe toate știu. Nu mai știu nici cum arată. Am făcut tot felul de nebunii de astea, nu știu. Practic întrebarea asta este dacă Bogdan mai ai fantezii sau nu mai ai fantezii, eu așa o văd. Păi nu prea mai am fantezii, le-am cam făcut pe toate, am copilărit mult de tot, eu sunt un copil mai bătrân. Le-am făcut pe toate.

Și pe lângă aceste declarații surprinzătoare, Bogdan de la Ploiești nu s-a oprit aici și a mai venit cu o replică ce a șocat-o pe moderatoarea emisiunii.

Pus în fața unei alte întrebări mai deocheate, manelistul nu a stat deloc pe gânduri și i-a mărturisit Biancăi Drăgușanu că ea este una dintre femeile cu care a avut un vis erotic.

Declarația lui a lăsat-o fără replică pe vedeta de la Kanal D2, mai ales când Bogdan a subliniat faptul că ceea ce spune nu este deloc o glumă.

Bianca Drăgușanu: Ai avut vreodată un vis erotic cu o vedetă din România?

Bogdan de la Ploiești: Da.

Bianca Drăgușanu: Cu cine?

Bogdan de la Ploiești: Tu! Da, eram mai mic.

Bianca Drăgușanu: Dar nu cred că era vorba despre mine. Glumești, nu?

Bogdan de la Ploiești: Cum să glumesc cu asta pe mână? Nu, dar am visat și alte persoane. Cu toții visăm, nu? Acum îți dai seama că m-am trezit, m-am spălat pe ochi și m-am dus să fac piața.

