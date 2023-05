”Am început să plâng rău de tot” A presimțit Karmen Simionesc AVC-ul mamei sale? Artista a gestionat singură tragedia prin care a trecut Cati: ”Am fost cea care a luat decizii”

In articol:

În urmă cu doi ani, soția lui Adrian Minune avea să traverseze cea mai grea perioada a vieții sale. Cati Simionescu a suferit atunci un AVC, care putea să îi fie fatal, dar care, din fericire, nu a adus cu el și o tragedie.

Acum toată familia este bine și sănătoasă, dar privind în urmă, Karmen spune că încă-și aduce aminte cu groază de acele clipe.

A presimțit Karmen Simionesc AVC-ul mamei sale [Sursa foto: Facebook ]

Karmen Simionescu, stâlpul familiei în cele mai grele momente

Artista mărturisește că ea a jucat un rol foarte important în destinul mamei sale și pentru întreaga familie, fiind cea care a fost stâlpul casei.

Karmen declară că, deși se simțea copleșită, îndurerată și speriată, a reușit să țină moralul sus tuturor și să ia cea mai bună decizie pentru cea care a adus-o pe lume.

Și asta pentru că, pe lângă frații ei mai mici, nici Adrian Minune nu a putut gestiona bine situația. Când Cati s-a îmbolnăvit, manelistul, spune fiica lui, a simțit cum toată lumea i se prăbușește, astfel că și el a avut nevoie de un umăr pe care să-și plângă amarul.

Privind în urmă, actrița spune că abia după ce și-a văzut mamă operată a putut, în sfârșit, să își dea frâu liber emoțiilor.

Și-a luat fratele în brațe și a plâns de bucurie, dar și pentru a-și descărca toată frica pe care o adunase în suflet, căci luase în calcul, notează ea, cele mai negre scenarii.

”A fost foarte complicat pentru mine. Eu a trebuit să țin moralul familiei și să fiu puternică. Am descoperit cea mai sensibilă latură a tatei, iar aceea e mama. Tata era foarte sărac în cuvinte, a fost redus la tăcere pentru că echilibrul familiei noastre este mama. Ea ține casa, ea ne ține pe noi, ea are grijă de tot ce înseamnă familie. Într-o situație de genul ăsta, îți faci scenarii: ce s-ar întâmpla cu noi, cu copiii, cu toți. Eu am încercat pe cât posibil să le țin moralul tuturor și să fiu cât mai puternică, am fost cea care a luat decizii, eu am zis: „Gata, mergem în Turcia, nu mai stăm aici!, și tot eu am decis care este doctorul cel mai bun pentru mama. A fost foarte greu. Eu sunt foarte sensibilă, dar nu mi-am permis să plâng nicio secundă până când nu am văzut că mama este bine. După ce a fost bine, m-am luat în brațe cu fratele meu și am început să plâng rău de tot. Abia atunci am zis: „Gata, s-a terminat, nu pot să cred că am scăpat!. Mi-am împietrit inima ca să pot să trec peste asta cu bine”, a spus Karmen, conform Viva.

Karmen Simionecu mai spune și că problemele de sănătate ale mamei sale au venit înainte și cu un fel de semn pentru ea.

Cântăreața declară că, având o conexiune specială cu mama sa încă de când era un copil, înainte cu o săptămână de tragedie, a avut un vis prin care, parcă, a simțit totul.

Și-a sunat atunci imediat părinții care nu se simțeau deloc bine, nici Adrian Minune, nici Cati, însă situația nu era gravă. Doar că o săptămână mai târziu, soția celebrului manelist avea să ajungă la spital.

”Legătura dintre mine și mama este dincolo de cuvinte. O legătură care… parcă nu e din lumea aceasta. E ireală. Parcă noi două suntem una și aceeași persoană. În copilărie, am stat lipită de mama, am fost amândouă de nedespărțit. Acum, pentru că eu am foarte multă activitate în timpul zilei și sunt la casa mea, s-a simțit ca o mică despărțire. Pentru mine, despărțirea de familie a fost destul de grea. Dar chiar și așa, la distanță, avem momente în care ne simțim una pe cealaltă – dacă suntem supărate sau dacă am pățit ceva. Așa a fost și cu evenimentul acesta. Eu am avut un vis cu părinții mei, i-am visat extrem de urât și, culmea!, când i-am sunat erau împreună, ceea ce e cam rar. I-am întrebat cum se simt. Tata era răcit, mama avea dureri de cap și de atunci a mai durat o săptămână până a avut un AVC. De acolo au început problemele. După AVC, am descoperit anevrismul. A fost operată în Turcia pentru acel anevrism”, a mai spus fiica cea mare a lui Adrian Minune.