"Am început să plângem amândoi!" Ce s-a întâmplat cu Smiley și Gina Pistol, înainte ca fiica lor să se nască? Artistul a povestit abia acum: "Până la urmă am reușit"

In articol:

Smiley și Gina Pistol s-au gândit să-i ofere micuței Josephine cel mai de preț dar atunci când va împlini vârsta de 18 ani, așa că au făcut un videoclip înainte de a merge la maternitate, în care au vorbit pentru prima oară în calitate de părinți.

Artistul a mărturisit recent, în podcastul găzduit de Mihai Bobonete, că păstrează acea filmare pentru majoratul lui Josephine, pentru a-i dezvălui ce au simțit cu puțin timp înainte ca ea să se nască.

Citeste si: Drama Ginei Pistol! Vedeta a fost abandonată de mamă, la doar trei zile după naștere. Cine a crescut-o pe blondină

Smiley: "Am început să plângem amândoi ca proștii"

Smiley a vrut să ducă tradiția mai departe și să îi ofere fiicei sale un cadou inedit la 18 ani. Artistul a povestit că în ziua când s-a născut Josephine, înainte de a merge la maternitate, el și Gina Pistol s-au înregistrat acasă, în timp ce povesteau ce sentimente îi încearcă odată cu venirea pe lume a primului lor copil. Solistul a dezvăluit că au de gând să îi arate filmarea fetiței abia atunci când va împlini vârsta majoratului, exact așa cum au procedat și părinții lui: "Noi am făcut o treabă, fix înainte să plecăm la maternitate. Eu i-am zis Ginei că aș vrea să facem o filmare, la Josephine în cameră, să-i vorbim ei la 18 ani (n.r. să-i transmită un mesaj). Și Gina mi-a zis că nu poate, că o să plângă, dar fix înainte cu jumătate de oră sau o oră, înainte să plecăm la maternitate, am pus telefonul să vorbim.

Smiley și Gina Pistol, alături de fetița lor [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Marea Doamnă a muzicii românești pare greu de recunoscut fără rochii scumpe și machiaj. Și totuși, zâmbetul e același!- bzi.ro

Nu ne-am făcut niciun plan, am zis: 'Hai să vorbim despre ce simțim!'. Și atât am zis: "Dragă noastră Josephine', și am început să plângem amândoi ca proștii. Dar până la urmă am reușit să spunem niște lucruri, pe care eu nu mi le amintesc, nici nu pot să mă uit la filmare acum, dar vrem să i-o dăm la 18 ani. Eu am învățat asta de la ai mei. Părinții mei, când am făcut 18 ani, mi-au făcut cadou o înregistrare cu mine la 3 ani.", a povestit Smiley, în cadrul podcastului amintit.

Smiley, alături de fetița lui [Sursa foto: Instagram]

Sunt pregătiți Smiley și Gina Pistol să devină părinți a doua oară?

Viața lui Smiley și a Ginei Pistol s-a schimbat radical de când au devenit părinți.

Citeste si: Gina Pistol, probleme de sănătate după ce a început dieta! Iubita lui Smiley cere ajutor pe Internet: „Mă dor foarte tare”/ FOTO

Chiar dacă venirea pe lume a micuței Josephine le-a umplut casa de bucurie, artistul și partenera lui par să nu se gândească momentan la un al doilea copil: "N-aș putea să spun. Asta e întrebarea frecventă, aparent pe care mi-o pun și eu mie: Când îi facem un frățior lui Josephine? N-aș putea să răspund la asta, șefa de proiect este aici.", a declarat Smiley, în cadrul aceluiași podcast.