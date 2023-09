„Am încercat să mă liniștesc” Deea Maxer le-a dezvăluit fanilor prin ce trece de ceva timp! Se confruntă cu niște stări pe care nici ea nu prea și le poate explica 

In articol:

Fără îndoială, Deea Maxer a trecut printr-o perioadă dificilă, iar viața ei s-a schimbat din foarte multe perspective. Ea și Dinu Maxer au decis să divorțeze și să pună capăt unei povești de dragoste care a durat aproape două decenii. A avut parte de numeroase schimbări, însă a încercat să se pună pe picioare și să se bucure de tot ceea ce primește de la viață.

Vedeta și-a găsit liniștea și fericirea în brațele noului său iubit, Robert Drilea, alături de care pare mai fericită ca oricând.

Cu toate acestea, a mărturisit recent pe rețelele sale de socializare, că starea sa nu este deloc una bună, însă încearcă din răsputeri să se liniștească și să treacă peste aceste sentimente.

Ce se întâmplă cu Deea Maxer?

Deea Maxer este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține întotdeauna la curent pe fanii săi c u tot ceea ce se întâmplă în viața sa. Bruneta și-a creat deja o comunitate unită, cu care împărtășește toate momentele frumoase, dar și pe cele mai puțin frumoase.

Citește și: "Recunoaștem în premieră" Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au făcut un nou pas în relație. Nu au mai avut răbdare și au dezvăluit totul în direct. Până și Cristi Brancu a rămas uimit: "Tu ai mai cântat înainte?"

Citeste si: Sâmbătă, de la ora 15:00, în ”ROventura”, Maramureș, autenticitate și frumusețe- kanald.ro

Citeste si: Accident grav în Teleorman. Două autocare și un TIR s-au ciocnit violent. A fost activat Planul Roșu de Intervenție| VIDEO- stirileprotv.ro

Recent, artista le-a făcut o mărturisire urmăritorilor săi de pe Instagram, după ce le-a povestit că starea sa nu este una tocmai bună, în ciuda faptului că a încercat să se odihnească. Se pare că nu reușește să scape de durerile de cap, chiar dacă s-a hidratat și a mâncat corespunzător. Mai mult decât atât, și-a monitorizat chiar și pulsul, pentru a se asigura că este în grafic.

Vedeta nu știe care este cauza, însă bănuiește că stresul, oboseala și orele de somn nedormite încep să își spună cuvântul.

Citește și: "Este pe final" Deea Maxer a luat decizia fără să stea pe gânduri! Ce se petrece în aceste momente în viața ei. A hotărât să înceapă un nou capitol, după ce a terminat cursurile de make-up artist

„Vibe-ul meu de azi nu este unul wow, pentru că m-am trezit cu o durere de cap și oricât am încercat să mă liniștesc, să meditez, să-mi iau un pic de pauză după ce m-am trezit încât să-mi treacă durerea de cap, dar nu am reușit. Am băut apă, am mâncat, îmi tot urmăresc pulsul, tot încerc să monitorizez starea asta a mea, am mai avut-o și zilele trecute și s-ar putea să fie și de la oboseală, de la epuizare, stres, muncă, nu știu de ce.

Citeste si: „Nu a avut nicio lacrimă, lui nu îi pare rău. Îi pare rău că eu nu m-am stins, atât. A spus că eu i-am cerut să nu chem ambulanța.” Dana Roba a fost pusă față în față cu Daniel Balaciu. Ce și-au spus cei doi- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- O profesoară i-a rugat pe părinți să doneze banii de flori în scop caritabil: ”Am vrut să aduc o fărâmă de speranță în sufletul acestei mame”- stirilekanald.ro

Citeste si: Dezvăluirea halucinantă care i-a lăsat muți de uimire pe procurori. Daniel Balaciu, motivul pentru care nu a chemat ambulanța când Dana Roba zăcea într-o baltă de sânge- radioimpuls.ro

Citește și: Cum arată Deea Maxer fără pic de machiaj și filtre! Fosta soție a lui Dinu a avut curajul să se afișeze așa

Ore de somn nu am foarte multe, mă culc târziu și mă trezesc devreme, nu am mai dormit la prânz de nu mai știu când, însă o fi astenia de toamnă, se întâmplă ceva, o fi mercur retrograd? La voi cum e, cum vă simțiți?”, a mărturisit Deea Maxer pe rețelele sale de socializare.

Deea Maxer, mărturisiri neașteptate în fața fanilor săi [Sursa foto: Instagram]